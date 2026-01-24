Freddy fehlt in "Ku'damm 77": Was wirklich dahintersteckt

Fans der ZDF-Reihe horchten direkt auf: In "Ku'damm 77" fehlt plötzlich Freddy Donath – jener Tänzer und Musiker, der mit Monika Schöllack liiert war. Seit dem 12. Januar laufen die neuen Folgen, zeitlich rund 14 Jahre nach der vorherigen Staffel angesiedelt, doch ohne die vertraute Figur, die bislang von Trystan Pütter (45) gespielt wurde. Die Serie liefert in der Fortsetzung eine klare Antwort darauf, was passiert ist: Freddy soll zwischen Staffel 3 und 4 bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Dabei war Freddys Tod im ursprünglichen Drehbuch überhaupt nicht vorgesehen, wie Kino.de berichtet.

Gegenüber der Agentur teleschau begründete das ZDF Freddys plötzlichen Serientod wie folgt: "Aus inhaltlichen Gründen sind die Redaktion, Annette Hess und Trystan Pütter nicht zusammengekommen und haben sich gemeinsam entschieden, die Rolle nicht weiterzuerzählen", heißt es in dem Statement. Klingt also ganz danach, als hätten sich die Beteiligten nicht einigen können, wie es in Staffel 4 mit dem Seriencharakter weitergehen soll. Statt Freddy rücken nun neue Figuren in den Vordergrund und prägen das Geschehen in "Ku'damm 77". Parallel dazu zeigt die Serie aber, dass ein Abschied nicht immer endgültig ist: Sabin Tambrea (41), dessen Figur Joachim Franck einst ebenfalls den Serientod starb, kehrt überraschend zurück – allerdings in einer völlig neuen Rolle als Lehrer Robert Beck.

Trystan prägte Freddy als charismatischen Bühnenmenschen, dessen Nähe zu Monika Momente zwischen Euphorie, Herzschmerz und künstlerischem Aufbruch erzählte. Die Figur stand für das Freiheitsgefühl der Tanzflächen und die Sehnsucht nach einem Leben jenseits strenger Konventionen. Auch wenn Fans der Abschied von ihrem Serienliebling schwerfällt – für begabte Darsteller wie Trystan bedeuten solche Entscheidungen oft auch, nun Raum für neue Projekte, Rollen und Geschichten abseits des berühmten Ku'damms schaffen zu können.

Anzeige Anzeige

Trystan Pütter bei den Jupiter Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Trystan Pütter während der Dreharbeiten von "Ku'damm 59" im August 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabin Tambrea, Emilia Schüle, Sonja Gerhardt und Trystan Püttner bei der "Ku'damm 59"-Premiere 2018

Anzeige