Madonna plant freizügiges Musikvideo für großes Comeback

Madonna (67) arbeitet an einem freizügigen neuen Musikvideo, das ihre Rückkehr als Queen of Pop markieren soll. Rund 200 Crewmitglieder sind diese Woche an einem geheimen Drehort im Vereinigten Königreich zusammengekommen, um das aufwendige Projekt zu realisieren. Die 67-jährige Sängerin, die für ihr grenzüberschreitendes Schaffen bekannt ist, zeigt keine Anzeichen, ihre provokante Ästhetik aufzugeben. Das Video ist Teil ihres geplanten Comebacks mit einem neuen Album, das als Nachfolger zu ihrem 2005 erschienenen "Confessions on a Dance Floor" konzipiert ist und noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Es wäre ihr erstes Album seit "Madame X" aus dem Jahr 2019.

Eine Quelle verriet gegenüber der Sun, dass das Musikvideo "Grenzen verschieben und schockieren" werde. "Madonna könnte letztes Jahr ihre staatliche Rente bezogen haben! Aber stattdessen hat sie ein massives Comeback geplant", so der Insider. "Und anstatt sich zurückzuhalten, dreht Madonna die Sexualität hoch. Dieses Musikvideo wird Grenzen verschieben und schockieren." Um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten, habe die Sängerin eine Intimacy-Koordinatorin engagiert. Die Quelle fügte hinzu: "Madonna will niemals in eine Schublade gesteckt werden und obwohl sie drei Jahre vor ihrem 70. Geburtstag steht, möchte sie der Öffentlichkeit zeigen, dass sie immer noch das ultimative Pop-Sexsymbol ist."

Madonna hatte ihre Fans bereits im Februar mit einem Instagram-Post auf das neue Album eingestimmt. "Mein Valentinstagsgeschenk an all meine Fans ist, euch wissen zu lassen, dass ich mein Herz und meine Seele in meine neue Musik stecke und es kaum erwarten kann, sie mit euch zu teilen", schrieb sie ihren 20 Millionen Followern. Die Sängerin bestätigte dabei, dass das Album eine Fortsetzung zu "Confessions on a Dance Floor" werden soll, auf dem Hits wie "Hung Up" und "Get Together" erschienen waren. Für das Projekt arbeitet sie erneut mit Produzent Stuart zusammen, der schon am Original-Album beteiligt war und zuletzt als musikalischer Direktor ihrer Celebration-Tour 2023 und 2024 fungierte.

Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

Instagram / madonna Madonna zeigt ihre neue Frisur im Mai 2025

Getty Images Madonna posiert auf der Met Gala 2025 in New York