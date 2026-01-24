Motivation nach Ozempic: Oprah zeigt schlanke Figur im Gym

Oprah Winfrey (71) hat kurz vor ihrem bevorstehenden 72. Geburtstag mit ihrer neuen, schlanken Figur alle Blicke auf sich gezogen. Am vergangenen Freitag wurde die Moderatorin in Santa Barbara gesichtet, als sie nach einer Trainingseinheit das Fitnessstudio verließ. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, spaziert Oprah in engen blauen Leggings, weißem Langarmshirt und Sneakers entspannt zu ihrem Auto, das Haar von einem breiten Haarband zurückgehalten, eine kleine braune Handtasche locker in der Hand.

Schon 2023 hatte Oprah gegenüber dem Magazin People offen erzählt, dass sie sogenannte GLP-1-Medikamente wie Ozempic oder Wegovy als "Werkzeug" nutze, um ihr Gewicht zu halten und den gefürchteten Jo-Jo-Effekt zu vermeiden. Heute trainiert die TV-Ikone nach eigenen Angaben an sechs Tagen pro Woche, setzt auf Laufband-Sessions, Wanderungen und Gewichtheben und verzichtet komplett auf Alkohol. "Ich fühle mich lebendiger und energiegeladener als je zuvor", sagte sie People und betonte, dass sie aufgehört habe, sich für ihr Gewicht selbst die Schuld zu geben.

In der Vergangenheit hatte die Moderatorin offen über die schwierigen Momente ihrer Abnehmreise gesprochen. In der Sendung "The View" erinnerte sie sich an einen besonders schmerzhaften Augenblick: ihren ersten Auftritt 1985 in der "Tonight Show", als Komikerin Joan Rivers (†81) sie wegen ihres Gewichts bloßstellte. "Schande, Schande, Schande über dich, weil du nicht abgenommen hast. Wie hast du das Gewicht zugenommen?", schilderte Oprah die Worte der Komikerin. Dieses Erlebnis habe sie tief getroffen. Die Moderatorin erzählte, dass sie nach diesem Auftritt nur noch beschämt nach Hause wollte.

Getty Images Oprah Winfrey bei einer Veranstaltung in New York City, Januar 2026

Getty Images Oprah Winfrey im Juni 2023

Getty Images Joan Rivers im Februar 2014