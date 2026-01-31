Oprah Winfreys Geheimnis: Fit und glücklich mit 72

Oprah Winfrey (72) feiert ihren 72. Geburtstag nicht mit Champagner und großer Glamour-Party, sondern mit Hanteln, Trainingsbank und jeder Menge Motivation – und lässt ihre Fans auf Social Media ganz nah dabei sein. In einem neuen Instagram-Video zeigt die Moderatorin, wie ihr Workout in ihren 70ern aussieht und präsentiert stolz ihre Kraftübungen, die sie nach gleich zwei Operationen fest in ihren Alltag eingebaut hat. "Das Leben mit 72 sieht anders aus als in jedem anderen Jahrzehnt", schreibt Oprah zu dem Clip und erklärt, dass sie seit "zwei Sommern und zwei neuen Knien" auf gezieltes Krafttraining setzt. Sie fühle sich nicht wie eine Olympia-Athletin, aber "auf jeden Fall stärker" und fordert ihre Follower auf, zu Ehren ihres Geburtstags selbst etwas Neues auszuprobieren.

Den Wendepunkt markierte für Oprah eine Knie-OP im Jahr 2021, nach der sie ihre Gesundheit neu in den Fokus rückte. Seitdem teilt die Unternehmerin mit ihren Fans, wie sie Training und bewusste Ernährung miteinander kombiniert – und spricht dabei auch ganz offen über ihren Einsatz von GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsreduktion. "Ich bin nicht mehr ständig damit beschäftigt, mich selbst zu bestrafen", sagte sie dem Magazin People und fügte hinzu: "Ich erkenne die Frau, zu der ich geworden bin, kaum wieder. Aber sie ist eine glückliche Frau." In dem Interview machte Oprah deutlich, wie wichtig ihr Aufklärung ist: Wer genetisch zu Übergewicht neige, solle verstehen, dass es "nicht seine Schuld" sei. Menschen sollten sich nicht für Gene und ein Umfeld verurteilen, das sie nicht beeinflussen können, sondern gut informiert eigene Entscheidungen treffen – ob mit Medikamenten oder klassisch mit Diäten und Sport.

Auf dem Bildschirm kennen Fans Oprah seit Jahrzehnten als Frau, die andere reden lässt, zuhört, nachfragt – nun erzählt sie selbst ungefiltert von ihrem Körper, ihren Schmerzen und ihrem neuen Lebensgefühl. Privates und Gesundheitliches trennte die Talk-Ikone lange Zeit viel stärker, inzwischen zeigt sie Momente, in denen sie verschwitzt im Trainingsoutfit lacht oder über Unsicherheiten spricht. Für viele Anhänger ist das ein anderer, nahbarer Blick auf die Milliardärin, die einst in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs und sich ein Medienimperium aufbaute. Heute wirkt in ihren Posts oft die Freundin durch, die man sich im eigenen Wohnzimmer wünscht: jemand, der offen über Kämpfe mit Gewicht, Disziplin und Selbstbild spricht – und der an einem Geburtstag lieber seine Hanteln hochhält als eine Torte mit Kerzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / oprah Oprah Winfrey beim Sport, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey bei einer Veranstaltung in New York City, Januar 2026