Oprah Winfrey schildert fieses Bodyshaming durch Joan Rivers

Oprah Winfrey (71) hat in der Talkshow "The View" offen über einen schmerzhaften Moment in ihrer Karriere gesprochen, der seine Spuren bei ihr hinterlassen hat. Die Moderatorin erinnerte sich an ihr erstes Gastspiel in der "Tonight Show" im Jahr 1985, als die verstorbene Joan Rivers (†81) sie vor laufender Kamera wegen ihres Gewichts bloßstellte. "Joan sagte zu mir: 'Schande über dich, dass du nicht abnimmst. Wie hast du zugenommen?' und fügte hinzu, ich könne wiederkommen, wenn ich 15 Pfund abgenommen hätte", erinnerte sich Oprah. Die damals aufstrebende Talkshow-Queen verließ die Show gedemütigt, konnte das Geschehene jedoch lange Zeit nicht richtig einordnen: "Ich dachte, das wäre meine Schuld, weil ich das Gewicht nicht verlieren konnte."

In der Diskussion über ihr neues Buch "Enough: Your Health, Your Weight, and What It's Like to Be Free" widmete sich Oprah auch dem gesellschaftlichen Druck und Bodyshaming, das sie über Jahrzehnte begleitet hat. Viele Comedians hätten sich über ihre Figur lustig gemacht, was sie dazu gebracht habe, die Vorwürfe zu akzeptieren. "Ich habe die Scham und die Schuld bei mir gesucht. Ich habe mich jedes Mal über mich selbst geärgert, wenn das Gewicht zurückkam", erklärte sie im Interview. Oprah machte deutlich, wie sehr ihre Wahrnehmung und ihr Selbstwertgefühl unter diesen Erfahrungen litten. Über Jahre hinweg sei sie in Klatschblättern immer wieder wegen ihrer Figur verspottet worden, bis sie diese öffentliche Demütigung fast schon als Normalzustand hinnahm.

Doch es gab auch Lichtblicke in dieser schwierigen Zeit: Im selben Jahr wurde Oprah für eine Rolle in Steven Spielbergs (79) Film "Die Farbe Lila" besetzt, die sie stolz machte. Ihre Figur Sofia sei ein Charakter gewesen, der sein Gewicht mit Würde trage, was Oprah ein Gefühl von Stärke und Akzeptanz gab. "Das war das einzige Mal, dass ich mich wohl gefühlt habe, als ich jemand anderen gespielt habe", sagte sie. Ihre Erfahrungen in Hollywood und ihre Zeit am Set mit Whoopi Goldberg (70) seien prägend gewesen, erzählte die Moderatorin, die ihr Engagement für einen respektvollen Umgang mit persönlichen Herausforderungen heute wichtiger denn je findet. Heute teilt Oprah offen ihre Strategien für ein gesundes Essverhalten, spricht über medizinische Hilfe und betont in Interviews immer wieder, wie wichtig es ihr ist, dass Menschen lernen, ihren Körper nicht länger als Grund für Scham zu sehen.

Getty Images Oprah Winfrey, Moderatorin

Larry Busacca / Getty Images for Tribeca Film Festival Joan Rivers auf dem Tribeca Film Festival, 2010

Getty Images Oprah Winfrey bei einer Veranstaltung in New York City, Januar 2026