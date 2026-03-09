Dramatische Veränderung: Oprah Winfrey kaum wiederzuerkennen

Oprah Winfrey (72) sorgte bei der Pariser Fashion Week für Aufsehen, als sie mit ihrer deutlich schlankeren Figur zu den Modenschauen erschien. Die Moderatorin wurde bei der Chloé-Show in einer hochgeschnittenen Jeans, einem cremefarbenen Oberteil und einer braunen Jacke gesichtet – und sah dabei stark verändert aus. Ihren Look komplettierte die Medienmogulin mit einer Sonnenbrille, einer weißen Handtasche und spitzen High Heels, während sie ihr Haar zu einem hohen Pferdeschwanz trug. Auch bei der Stella McCartney-Modenschau, wo sie in der ersten Reihe Platz nahm, zeigte sich Oprah mit ihrem neuen Erscheinungsbild. Dort kombinierte sie einen pinken Blazer mit beigen Hosen und einem weißen Hemd.

Die ehemalige Talkshow-Moderatorin hat sich in der Vergangenheit immer wieder offen über ihren Kampf mit ihrem Gewicht geäußert. Im Jahr 2023 gab Oprah bekannt, dass sie begonnen habe, ein GLP-1-Medikament zur Gewichtsreduktion zu nehmen. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie im Dezember 2025, dass sie diese Entscheidung getroffen habe, als ihr klar wurde, dass ihr lebenslanges Ringen mit dem Gewicht auf Adipositas zurückzuführen sei – ein Wort, das sie zuvor "vermieden" habe. "Wenn Sie Adipositas in Ihrem Genpool haben, möchte ich, dass die Menschen wissen, dass es nicht Ihre Schuld ist", sagte sie. Nach Beginn der Medikamenteneinnahme habe sie das Gefühl gehabt, dass "alles einfach ruhiger und stärker" sei, da die Medikamente helfen, "die Nachrichten zu kontrollieren, die an Ihr Gehirn über übermäßiges Essen gesendet werden".

Oprah hat ihre Gewichtsreise in ihrem Buch "Enough" dokumentiert, das sie gemeinsam mit der Adipositas-Expertin Dr. Ania M. Jastreboff verfasst hat. In der Sendung "The View" sprach sie im Januar darüber, wie es für sie war, jahrelang Zielscheibe von Witzen zu sein. "Der Grund, warum ich dieses Buch mit Dr. Ania gemacht habe, ist, weil das, was ich all die Jahre gefühlt habe – die Scham und die Schuld, die ich mir selbst gegeben habe – ich habe es gefühlt, weil es meine Schuld war", erzählte die Schauspielerin. Sie erinnerte sich an ihren ersten Auftritt in "The Tonight Show", bei dem Moderatorin Joan Rivers (†81) sie wegen ihres Gewichts bloßstellte und sagte, sie könne wiederkommen, wenn sie rund sieben Kilo abnehme. "Und ich erinnere mich, dass ich mich beschämt fühlte, als ich ging, aber ich war nicht einmal verärgert über sie. Ich dachte, ich muss das schaffen. Ich muss diese sieben Kilo verlieren", so Oprah.

Getty Images Oprah Winfrey besucht die Chloe Womenswear Show während der Paris Fashion Week, 2026

Getty Images Oprah Winfrey bei der Chloé Womenswear F/W 2026-2027 Show während der Paris Fashion Week

Imago Oprah Winfrey bei der Stella-McCartney-Show während der Paris Fashion Week