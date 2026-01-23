David und Victoria Beckham planen Oprah-Interview im Streit

David (50) und Victoria Beckham (51) sollen von Oprah Winfrey (71) persönlich kontaktiert worden sein, um in einem großen TV-Interview über ihren eskalierenden Streit mit Sohn Brooklyn Peltz-Beckham zu sprechen. Die Talk-Legende will das berühmte Paar laut einem Bericht von Rob Shuters Substack für ein ausführliches Gespräch vor die Kamera holen. Hintergrund sind die jüngsten Wutausbrüche des 26-Jährigen auf Instagram, in denen er seinen Eltern vorwarf, die Erzählung über sein Leben zu bestimmen und sogar seine Hochzeit manipuliert zu haben. Während Brooklyn online bereits "seine Wahrheit" angekündigt hat, sollen David und Victoria nun abwägen, wann und in welchem Rahmen sie ihre Seite der Geschichte öffentlich machen.

Wie ein Insider gegenüber Robs Plattform und dem Magazin OK! ausplauderte, griff Oprahs Team sofort zum Hörer, als klar war, wie heftig der Familienstreit inzwischen nach außen durchdringt. Gleichzeitig sollen fast alle großen Shows in den USA und Großbritannien Interesse signalisiert haben, weil man in dem möglichen TV-Auftritt einen echten Quotenhit sieht. Laut Quelle gehe es den Beckhams nicht darum, sich an ihrem ältesten Sohn zu rächen, sondern darum, das Bild der Familie geradezurücken. "Sie wollen, dass die Öffentlichkeit versteht, wie viel Arbeit in ihrem Familienleben steckt und was es bedeutet, Kinder im Rampenlicht großzuziehen", erklärte der Informant OK!. Noch sei allerdings nichts unterschrieben, David und Victoria sollen genau prüfen, wann sie sprechen, damit vor allem ihre jüngeren Kinder nicht zusätzlich belastet werden.

Zwischen Brooklyn und seinen Eltern schwelt es schon länger, verstärkt seit seiner opulenten Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (31) im Jahr 2022, bei der er seiner Mutter nach eigenen Aussagen bis heute Vorwürfe macht. Der Model-Sohn inszeniert sich inzwischen verstärkt als eigenständige Marke mit Kochprojekten und Social-Media-Content. Unterdessen halten Victoria und David an einem Familienleben abseits der Öffentlichkeit fest. Gerade deshalb würde die Entscheidung für ein TV-Gespräch schwer wiegen: Das Paar würde gegen seine eigenen Prinzipien handeln und Privates in die Öffentlichkeit tragen.

Finnbarr Webster David und Victoria Beckham

Getty Images Oprah Winfrey, TV-Star

Getty / Pascal Le Segretain Brooklyn und Victoira Beckham