Moderatorin Oprah Winfrey offenbart "Scham" auf Abnehmreise

Oprah Winfrey (71) präsentierte sich am Dienstagabend in einem eleganten, weißen Kleid und zog damit alle Blicke auf sich. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin Gayle King (71) und Dr. Ania Jastreboff, der Co-Autorin ihres neuen Buches "Enough: Your Health, Your Weight, and What It's Like to Be Free", sprach die Moderatorin in New York über ihre persönliche Abnehmreise, wie Hello! Magazine berichtet. Seit einer Knieoperation im Jahr 2021 hat Oprah rund 22 Kilogramm abgenommen und dabei auch viele emotionale Hürden überwunden.

Auch in der US-Sendung "The View" blickte sie schonungslos zurück auf die verletzenden Kommentare, die sie über Jahrzehnte hinweg zu ihrem Gewicht einstecken musste: "Was ich all die Jahre gefühlt habe, die Scham und die Schuld, die ich mir selbst gegeben habe, war, dass es meine Schuld war. Ich dachte, es ist meine Schuld, dass ich übergewichtig bin." Besonders eingebrannt hat sich ihr ein Moment aus dem Jahr 1985: ihr erster Auftritt in der "Tonight Show", als Komikerin Joan Rivers (†81) sie vor laufenden Kameras wegen ihres Gewichts bloßstellte. Oprah erinnerte sich daran, wie Joan zu ihr sagte: "Schande, Schande, Schande über dich, weil du nicht abgenommen hast. Wie hast du das Gewicht zugenommen?" Statt wütend zu sein, ging die damals aufstrebende Moderatorin beschämt nach Hause – und wollte nur noch die geforderten 7 Kilogramm verlieren, um wiederkommen zu dürfen.

Heute spricht die Moderatorin offen darüber, dass ihre Abnahme durch GLP-1-Medikamente unterstützt wurde. Oprah erzählte, dass sie zunächst Bedenken hatte, diese Medikamente zu nutzen, da sie befürchtete, dadurch als schwach angesehen zu werden. "Ich war so von Scham motiviert, dass ich dachte, ich könnte das Medikament nicht nehmen", sagte sie in der Show "CBS Mornings". Die Entscheidung, ehrlich über ihre Abnehmreise und die Nutzung solcher Hilfsmittel zu sprechen, soll anderen helfen, sich selbst zu akzeptieren und Vorurteile abzubauen. Mit ihrem neuen Buch möchte Oprah Betroffenen zeigen, dass sie die Kontrolle über ihre Gesundheit übernehmen können, ohne sich von gesellschaftlichen Erwartungen leiten zu lassen.

Getty Images Oprah Winfrey bei einer Veranstaltung in New York City, Januar 2026

Getty Images Gayle King und Oprah Winfrey, 2020

Larry Busacca / Getty Images for Tribeca Film Festival Joan Rivers auf dem Tribeca Film Festival, 2010