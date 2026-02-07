Oprah Winfrey: Harte 72 Minuten zu ihrem 72. Geburtstag

Oprah Winfrey (72) hat ihren 72. Geburtstag mit Vollgas gefeiert und zwar auf dem Laufband statt mit Torte! Am Donnerstag, 29. Januar, zeigte die Moderatorin auf Instagram ein Video aus ihrem Home-Gym, in dem sie sich ein 72-minütiges Cardio-Geschenk machte. In weißem Longsleeve und dunkelblauen Leggings startete Oprah auf dem Laufband, wechselte auf das Fahrrad, arbeitete sich zum Climber vor und beendete das Power-Programm auf der Skimaschine. "Komm schon. Los geht’s! Hier fängt alles an!", feuerte sie sich an. Zwischendurch rang sie hörbar nach Luft, ließ aber nicht locker. "Minute 32 von 72. Check-in", kommentierte die Person hinter der Kamera, die sie anfeuerte. Am Ende, völlig außer Atem, witzelte Oprah: "Ich kenne meinen Namen nicht."

In einem weiteren Post bedankte sich die Unternehmerin für die vielen Glückwünsche und zog ein ehrliches Altersfazit: "Das Leben mit 72 sieht anders aus als in jedem anderen Jahrzehnt." Sie erklärte, dass sie nach ihrer Gesundheitsreise und "zwei Sommern und zwei neuen Knien" Krafttraining fest in ihren Plan aufgenommen habe, weil Muskelaufbau im Alter entscheidend sei. Auch beim Thema Gewicht spricht sie offen über ihren Weg, inklusive der Nutzung von GLP-1-Medikamenten, und setzte eine klare Grenze. "Ich bin absolut fertig mit dem Shaming von anderen und vor allem von mir selbst", zitierte sie das Magazin OK!. Zudem hat Oprah den Alkohol gestrichen – "Ich hatte buchstäblich 17 Shots an einem Abend", so ihre Rückschau und setzt stattdessen auf Routinen, die ihr gut tun.

Privat bekommt die TV-Ikone Rückhalt von Stedman Graham (74). Ihr langjähriger Partner unterstütze jeden Schritt, wie Oprah betonte: "Er war durch all das nichts als unterstützend." Die beiden halten ihr Leben traditionell lieber ruhig und abseits des roten Teppichs, genießen gemeinsame Zeit zuhause und bei sportlichen Einheiten, bei denen Stedman oft motivierend im Hintergrund bleibt. Für ihre Community hat die Autorin eine simple Botschaft, die sie auch an ihrem Geburtstag lebte: "Geh, probiere etwas Neues. Du weißt nie, wohin es dich führt." So wird aus einem Geburtstag im Fitnessraum eine Einladung, dem eigenen Körper zuzuhören und kleine Rituale zu finden, die sich richtig anfühlen.

Getty Images Oprah Winfrey bei einer Veranstaltung in New York City, Januar 2026

Instagram / oprah Oprah Winfrey beim Sport, 2026

Getty Images Oprah Winfrey und Stedman Graham bei der Gala der Kennedy Center Honors im US-Außenministerium