Natalie Portman stolz: Sohn gründet seine eigene Modelinie

Natalie Portmans (44) ältester Sohn Aleph zeigt bereits in jungen Jahren einen bemerkenswerten Unternehmergeist – und das völlig eigenständig! "Mein Sohn, mein 14-Jähriger, hat eine Bekleidungslinie namens DeVante gegründet. Ich bin sehr stolz auf ihn", verriet Natalie in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Die Oscar-Preisträgerin nutzte sogar ihre virale Bühnenperformance im vergangenen Sommer, um ihrem Junior-Designer zu helfen - sie trug eines seiner selbst entworfenen Shirts während ihres spontanen Auftritts mit dem Musiker Role Model. Damit unterstützte sie nicht nur den Nachwuchs-Unternehmer, sondern machte auch ordentlich Werbung für seine Kreationen vor einem begeisterten Publikum. "Ich war wie ein wandelndes Banner für ihn. Es war sehr aufregend", schwärmte sie in der Show.

Trotz der Herausforderungen, die ihre Trennung von Benjamin Millepied (48) mit sich brachte, steht für Natalie das Wohl ihrer beiden Kinder an oberster Stelle. Neben dem 14-jährigen Aleph hat sie noch eine acht Jahre alte Tochter namens Amalia. Nach der Scheidung im Februar 2024 konzentrieren sich beide Elternteile voll und ganz auf ihre Rolle als Co-Eltern. Ein Insider verriet schon damals gegenüber People: "Natalies größte Priorität war es, einen reibungslosen Übergang für ihre Kinder zu gewährleisten. Sie und Ben lieben ihre Kinder wirklich und konzentrieren sich gleichermaßen darauf, die besten Co-Eltern zu sein, die sie sein können." Öffentlich spricht Natalie nur in kleinen Dosen über ihren Alltag mit den Kindern, zuletzt mit "Wednesday"-Star Jenna Ortega (23) für das Magazin Interview: "Meine Kinder sind immer eine Quelle der Aufregung, weil man einfach sieht, wie sie sich zu den Individuen entwickeln, die sie sind. Außerdem verbringe ich viel Zeit mit meinen Freunden, mit ihren Kindern und meinen Kindern; das macht ziemlich viel Spaß", so der Hollywood-Star. Mit Aleph verbindet sie die Leidenschaft für Fußball; sie verfolgt Spiele aufmerksam und unterstützt Trainings.

Die "Black Swan"-Darstellerin hat jedoch eine klare Strategie entwickelt, um ihre Kinder vor den Schattenseiten des Ruhms zu schützen. Obwohl sie selbst nicht besonders zurückhaltend ist, zieht sie bei ihrem Nachwuchs klare Grenzen. "Ich bin im wirklichen Leben keine besonders private Person – ich erzähle dir alles –, aber in der Öffentlichkeit war so früh klar, dass deine Privatsphäre viel mehr respektiert wird, wenn du den Leuten sagst, wie privat du bist", erzählte sie ihrer Kollegin Jenna. Fotoshootings mit ihren Liebsten seien absolut tabu. Trotz dieser Schutzmaßnahmen sind ihre Kinder durchaus stolz auf ihre berühmte Mama – besonders als sie die Rolle der Mighty Thor in "Thor: Love and Thunder" annahm. Die damals fünf- und zehnjährigen Kids waren von den Dreharbeiten und ihrem Cape-tragenden Auftreten völlig fasziniert. Natalie schmunzelte bei Variety: "Es ist sehr selten, dass meine Kinder sagen: 'Bitte geh zur Arbeit!' Normalerweise ist es genau das Gegenteil."

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman im Oktober 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Backgrid Natalie Portman mit ihren Kindern, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied, Januar 2015