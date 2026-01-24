Hayden Christensen verrät "Star Wars"-Geheimnis über Anakin

Hayden Christensen (44) hat bei der Fan Expo in New Orleans ein charmantes "Star Wars"-Geheimnis gelüftet – und die Halle zum Lachen gebracht. Am Freitag, 9. Januar, erzählte der Schauspieler auf der Bühne, dass seine berühmte Anakin-Mähne in "Episode III – Die Rache der Sith" gar nicht echt war. "Ich habe eine der Perücken aus Episode III behalten", verriet Hayden und schob grinsend hinterher: "Ganz offen: Das ist nicht mein echtes Haar." Gemeinsam mit Moderator Victor Dandridge plauderte der Publikumsliebling über Erinnerungsstücke vom Set und lockte mit augenzwinkernden Details, die Fans sofort aufhorchen ließen.

Denn die Perücke war längst nicht alles. "Ich habe ein paar von den kleinen Padmé-Zöpfen aus Episode II", sagte Hayden weiter – eine liebevolle Anspielung auf die von Natalie Portman (44) gespielte Figur, mit der Anakins tragische Liebesgeschichte verbunden ist. Außerdem gestand der 44-Jährige, dass er "ein paar Lichtschwerter" mitgenommen habe – vielleicht nicht ganz offiziell. Besonders kreativ wurde er in Australien: Ein Exemplar ließ er als "Didgeridoo" verpackt nach Kanada schicken. "Ich habe ihnen gesagt, ich habe ein Didgeridoo gekauft, weil ich wollte, dass sie es für mich nach Hause senden", erzählte er und sorgte für erneutes Gelächter. Dass in Hollywood Perücken oft zum Einsatz kommen, um Looks über lange Drehs konstant zu halten, ist kein seltenes Mittel – und bei "Star Wars" offenbar Teil der Legendenbildung hinter den Kulissen.

Ein Frisuren-Klassiker der Saga sorgt seit Jahrzehnten für Gesprächsstoff: Carrie Fishers (†60) ikonische Leia-"Space Buns" bestanden tatsächlich aus ihrem echten Haar – mochten ihr aber selbst nicht immer gefallen. 2015 witzelte sie gegenüber People: Hätte sie jemals versehentlich gespoilert, "wäre ich dazu verurteilt worden, diese schreckliche Frisur aus dem ersten Film zu tragen". Hayden, der regelmäßig bei Fan-Conventions auftritt, zeigte zuletzt auch in Chicago Bühnenchemie: Dort stand er mit Ewan McGregor (54) als Obi-Wan für eine kleine Lichtschwert-Show zusammen.

Getty Images Hayden Christensen, Schauspieler

ActionPress Hayden Christensen als Anakin Skywalker in "Star Wars – Die Rache der Sith"

Die Hauptdarsteller aus "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith", 2005