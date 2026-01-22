Nur Freunde? Natalie Portman und Austin Swift lachend in NYC

Natalie Portman (44) und Austin Swift sorgen mit einem einzigen Schnappschuss für Gesprächsstoff: In New York wurden die Schauspielerin und der Bruder von Taylor Swift (36) lachend zusammen gesichtet, offenbar bei einem entspannten Spaziergang durch Manhattan. Das Foto, das die beiden Seite an Seite zeigt, verbreitete sich rasant im Netz und heizte sofort Liebesgerüchte an. Online fragen sich Fans, ob hier gerade ein neuer Hollywood-Swift-Crush beginnt und ob Natalie und Taylor bald als gute Schwägerinnen-Freundinnen auftreten könnten. Offizielle Bestätigungen gibt es allerdings nicht!

Während das Netz über mögliche Herzklopfen-Momente diskutiert und eifrig "ship names" wie "Autalie" oder "Naustin" kreieren, wirkt der Hintergrund der Begegnung deutlich nüchterner: Natalie befindet sich laut The Hollywood Gossip in New York, um für Lena Dunhams (39) neuen Netflix-Film "Good Sex" vor der Kamera zu stehen. In dem Projekt spielt sie eine Paartherapeutin, die nach einer zehnjährigen, gescheiterten Beziehung mit 40 widerwillig wieder ins New Yorker Dating-Leben eintaucht und dabei zwei sehr unterschiedliche Männer kennenlernt – einen in seinen Zwanzigern, einen in seinen Fünfzigern. Lena ist seit Jahren mit Taylor befreundet, weshalb viele Beobachter vermuten, dass Austin sich aus beruflichen Gründen in der Nähe des Sets aufhält. Ob er an dem Film mitarbeitet, nur neugierig vorbeischaut oder Bekannte trifft, ist nicht klar. Viele Swifties geben zudem offen zu, dass sie von Taylors Bruder bisher kaum Notiz genommen hatten. Das Magazin Hello! zitiert etwa Reddit-Nutzer, die staunend schreiben: "Taylor hat einen Bruder? Ich muss unter einem Stein gelebt haben" oder "Hab gar nicht gewusst, dass sie einen Bruder hat".

Nach ihrer schmerzhaften Scheidung von Choreograf Benjamin Millepied (48) im Jahr 2024, die vermutlich durch dessen Seitensprung ausgelöst wurde, ist Natalie wieder auf dem Dating-Markt aktiv. Die Harvard-Absolventin, die zwei Kinder aus ihrer Ehe mitbringt, gilt als eine der intelligentesten Frauen Hollywoods und sucht nach eigenen Angaben einen Partner auf Augenhöhe. "Kluge Frauen lieben kluge Männer mehr, als kluge Männer kluge Frauen lieben", so Natalie. Austin hingegen führt bewusst ein Leben abseits des Rampenlichts und hält seine romantischen Angelegenheiten streng privat. Im Gegensatz zu seiner weltberühmten Schwester, die ihre Beziehungen oft öffentlich auslebt, bevorzugt er die Diskretion. Zuletzt soll er jedoch auf der exklusiven Promi-Dating-App Raya nach der großen Liebe gesucht haben.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Natalie Portman und Austin Swift heizen die Gerüchte an

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift mit ihrem Bruder Austin, Januar 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millipied, Januar 2015