Süß: Kylie Jenner posiert stolz mit Timothées Golden Globe

Bei den Golden Globes am vergangenen Sonntag in Beverly Hills zog Kylie Jenner (28) alle Blicke auf sich, als sie ihren Partner Timothée Chalamet (30) bei der prestigeträchtigen Verleihung begleitete. Der Schauspieler, der für seine Rolle in "Marty Supreme" einen Golden Globe in der Kategorie "Bester Schauspieler in einer Musical- oder Comedy-Produktion" gewann, hatte dabei seinen persönlichen Fan in Kylie an seiner Seite. Die Unternehmerin und Reality-TV-Ikone präsentierte sich in einem glamourösen Metallic-Kleid und posierte später stolz mit Timothées Trophäe, die frisch mit seinem Namen graviert war. Im Saal zeigten sich die beiden Turteltauben verliebt und vertraut – Händchen haltend und sich küssend, während Timothée in seiner emotionalen Dankesrede auch Kylie erwähnte.

Bereits eine Woche zuvor hatte Kylie ihrem Partner bei den Critics' Choice Awards die Daumen gedrückt, wo er ebenfalls als Bester Schauspieler ausgezeichnet wurde. Auch dort fand Timothée warme Worte für die Frau an seiner Seite und sprach von ihrer dreijährigen Beziehung, die ihn unterstützte. Das Paar, das seit 2023 zusammen ist, hält sich mit Details zu seinem Privatleben oft zurück, begeisterte die Fans nun jedoch mit innigen Momenten, die auf Kameras eingefangen wurden. Als auf einem der Videos zu sehen ist, wie Kylie die Worte "Ich liebe dich" an Timothée richtet, gerieten die Fans in den sozialen Netzwerken ins Schwärmen, wie People berichtet.

Nach ihrer romantischen Show bei den Golden Globes blieb Kylie ihrer bisherigen Rolle als strahlende Unterstützerin treu. Der Abend erinnerte an ihren ersten gemeinsamen Auftritt bei den Golden Globes 2024, als Timothée für "Wonka" nominiert war. Auch im letzten Jahr begleitete sie ihn stolz, als er für seine Verkörperung von Bob Dylan in "A Complete Unknown" nominiert war. Doch nicht nur bei den Preisverleihungen glänzen die beiden: Kylie, die als Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern bekannt geworden ist, fand in Timothée einen Partner, der sie nicht nur vor den Kameras, sondern auch durch dick und dünn zu begleiten scheint.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Timothée Chalamets Golden Globe

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet mit seinem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller (Musical/Komödie) für "Marty Supreme" in Beverly Hills, 11. Januar 2026