Travis Scott: Auftritt mit Stormi und Kanye West in Tokio

Travis Scott (34) sorgte am Samstag, dem 8. November, bei seinem Konzert im Belluna Dome in Tokorozawa, Japan, für wahre Überraschungsgäste. Der Rapper holte zunächst seine siebenjährige Tochter Stormi (7), die er mit seiner Ex Kylie Jenner (28) hat, auf die Bühne. Während Travis den Song "Thank God" performte, tanzte Stormi in einem T-Shirt, einer Felljacke und mit blauem Haarzopf auf einer erhöhten Plattform neben ihm, wie ein Video auf X zeigt. "Stormi ist zwar noch minderjährig, aber sie lebt schon wie ein Star", sang die Kleine mit, begleitet von dem tosenden Applaus des Publikums. Die stolze Unterstützung durch seine Tochter begeisterte die Menge, die ausgelassen jubelte und mitsprang.

Doch damit war die Show noch längst nicht vorbei: Travis überraschte das Publikum zusätzlich mit einem weiteren prominenten Gast, niemand Geringeren als Kanye West (48). Der Musiker, der mit Kylie Jenners Schwester Kim Kardashian (45) vier Kinder hat, erschien maskiert auf der Bühne, bevor er sein Gesicht enthüllte und mit dem Track "Can’t Tell Me Nothing" die Arena zum Beben brachte. Gemeinsam performten Travis und Kanye außerdem Wests Hits "All of the Lights" und "Through the Wire". Beide Musiker scherzten, lachten und feuerten sich gegenseitig an, während die Fans den Moment in vollen Zügen genossen. Bereits im Oktober hatte Travis angedeutet, dass er und Kanye an einem besonderen Projekt arbeiten könnten.

Travis, der sowohl als Musiker als auch als Produzent bekannt ist, hat in der Vergangenheit immer wieder von seiner engen Beziehung zu Kanye gesprochen. Schon in jungen Jahren wurde er von dem Rapper gefördert und durfte gemeinsam mit ihm an Musik, Filmprojekten und sogar Mode arbeiten. "Verdammt, Mann. Das ist der Onkel meiner Kinder. Der Typ hat mich aufgenommen, als ich jung war, so mit 19.", betonte Travis im Frühjahr in einem Interview mit Us Weekly. Die Verbindung der beiden geht über das Berufliche hinaus, und sie scheinen sich auf und abseits der Bühne blind zu verstehen. Auch privat zeigt sich Travis als liebevoller Vater, der trotz der Trennung von Kylie Jenner eine enge Beziehung zu seinen Kindern pflegt und diese tatkräftig unterstützt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Scott, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Scott mit Tochter Stormi Webster auf dem Arm, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

Anzeige