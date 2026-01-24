Solange lebt Vanessa Nwattu schon wieder in Deutschland

Reality-TV-Star Vanessa Nwattu (26) hat verraten, seit wann sie nach ihrem Liebesaus mit Aleksandar Petrovic (34) nicht mehr in Dubai, sondern wieder in Deutschland lebt. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram erklärte Vanessa, dass sie am 13. Juli 2025 offiziell zurückgekehrt ist – und zwar mit ordentlich Gepäck. "An dem Tag kam ich mit den ersten fünf Koffern wieder zurück. Habe also kurzen Prozess gemacht", schilderte sie ihren spontanen Neustart. Seitdem baut sich die TV-Bekanntheit in Nordrhein-Westfalen ein neues Leben auf und stellt ihren Alltag Schritt für Schritt um.

Für den schnellen Start in Deutschland griff Vanessa bei einer Wohnung zu, die vor allem eines bot: Verfügbarkeit. Sie habe sich bewusst für ein Altbauobjekt entschieden, obwohl es nicht ihren Wunschvorstellungen entspreche, erzählt sie ihren Followern. "Ich habe die Wohnung genommen, weil es an sich schwer war, so schnell eine zu finden. Für den Neustart hier war sie aber perfekt", erklärt sie. Gleichzeitig berichtet die Influencerin, wie viel Arbeit in den eigenen vier Wänden steckt: Die Raumaufteilung passe nicht richtig, die Bäder seien sehr in die Jahre gekommen und auch Fensterdichtungen und andere Details entsprächen eher einem älteren Standard. Festlegen möchte sie sich dort aber nicht: Der Mietvertrag läuft zunächst nur ein Jahr, parallel sucht sie nun nach einer neuen Bleibe im Raum Düsseldorf oder in Meerbusch.

Der Rückzug nach Deutschland ist für Vanessa auch persönlich ein Einschnitt nach einer sehr intensiven Zeit. Die Trennung von Aleks und das Ende der Verlobung hatten bereits gezeigt, dass sie für sich klare Konsequenzen zieht und alte Kapitel abschließt. Damals machte sie öffentlich, dass Erinnerungsstücke aus dieser Beziehung nur noch eine Nebenrolle in ihrem Alltag spielen. Jetzt richtet die Reality-Darstellerin ihren Blick deutlich nach vorn: neuer Alltag, neue Wohnungssuche, neues Umfeld. Zwischen Umzugskartons, Wohnungssuche und Social-Media-Updates formt sie sich Schritt für Schritt ein Leben, das nicht mehr von der gemeinsamen Vergangenheit in Dubai, sondern von ihren eigenen Entscheidungen in Deutschland geprägt ist.

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom in Köln

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

IMAGO / Panama Pictures Vanessa Nwattu, Reality-TV-Star