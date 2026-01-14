Vanessa Nwattu will den Verlobungsring von Aleks verkaufen

Reality-TV-Star Vanessa Nwattu (26) macht reinen Tisch: Nach dem Ende ihrer Beziehung mit Aleksandar Petrovic (34) und dem Aus der Verlobung verriet sie, was mit dem Ring passiert ist. Im YouTube-Format "Let's Talk about Temptation, Baby!" mit Calvin Kleinen (33) erzählte Vanessa, dass das Schmuckstück seit der Trennung ungenutzt bei ihr zu Hause liegt. "Der Ring ist nach wie vor bei mir zu Hause. Der liegt da einfach in meiner Schmuckschatulle rum", sagte Vanessa.

"Jedes Mal, wenn ich meine Ohrringe wechsele, dann liegt er da halt und dann denke ich mir: 'Ach, mein Gott...' Aber so langsam habe ich auch keine Lust mehr", erklärte sie. Auf die Nachfrage von Calvin, ob sie ihn Aleks irgendwann wiedergeben werde, antwortete sie deutlich: "Nee, den verkaufe ich einfach." Direkt nach Temptation Island VIP wollte Aleks den Ring offenbar nicht zurückhaben. Vanessa erklärte, sie sei wegen ihres Umzugs und vieler Termine bisher nicht dazu gekommen, sich um den Verkauf zu kümmern. Wie viel der Ring wert ist, wisse sie nicht.

Vanessa und Aleks wurden durch verschiedene Reality-Formate einem breiten Publikum bekannt, gerieten aber immer wieder ins Kreuzfeuer der Öffentlichkeit, insbesondere nach ihrer Trennung. Vanessa hatte öffentlich über manipulatives Verhalten in ihrer früheren Beziehung gesprochen und auch über berufliche Herausforderungen nach der Trennung. Ein Neuanfang in Deutschland brachte für sie zusätzliche finanzielle Belastungen, die sie unter anderem durch die gemeinsame Teilnahme an Prominent getrennt bewältigte. Mit dem angedachten Verkauf des Rings könnte nun ein weiteres Kapitel ihrer Vergangenheit abgeschlossen werden.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6