Victoria & David Beckham halten die Tür für Brooklyn offen

Der Streit in der berühmten Beckham-Familie eskaliert weiter, doch hinter den Kulissen sollen Victoria (51) und David Beckham (50) ihrem Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) trotzdem die Tür weit offen halten. Nachdem Brooklyn am 19. Januar in einem aufsehenerregenden Instagram-Post schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhoben und ihnen vorgeworfen hatte, seine Ehe mit Nicola Peltz-Beckham (31) zu sabotieren, soll der Riss tiefer sein als je zuvor. Laut einem Insider, der mit dem Magazin People gesprochen hat, haben die Designerin und der Ex-Fußballstar jedoch vor allem eine große Angst: ihren Sohn endgültig zu verlieren. "Sie haben Angst, ihren Sohn zu verlieren, und würden ihn jederzeit wieder aufnehmen", zitiert das Magazin die Quelle.

Victoria und David sollen nach dem Post "extrem aufgewühlt" gewesen sein. Der Insider verriet: "Sie lieben Brooklyn und sind von allem nur entsetzt." Trotz der schweren Anschuldigungen scheinen sie immer noch Hoffnung auf Versöhnung zu haben. "David und Victoria glauben, dass die Zeit die Wunden heilen wird", erklärte die Quelle. Direkt miteinander sprechen sie und das junge Ehepaar aktuell nicht mehr – die Kommunikation laufe nur noch über Vermittler. Öffentlich schwiegen Victoria und ihr Mann bislang zu den Details, David äußerte sich am Tag nach Brooklyns Post in der CNBC-Sendung "Squawk Box" lediglich allgemein über Social Media und erklärte: "Sie machen Fehler, aber Kinder dürfen Fehler machen. So lernen sie."

Die Spannungen hatten sich bereits seit Monaten angedeutet, der Instagram-Post machte den Konflikt dann öffentlich. Brooklyn warf seinen Eltern vor, seine Frau immer wieder respektlos zu behandeln. "Ganz gleich, wie sehr wir uns bemüht haben, als Familie zusammenzuwachsen, wurde meine Frau von meiner Familie stets respektlos behandelt", schrieb der Model-Sohn unter anderem. Besonders schmerzlich beschrieb er den Moment ihrer Hochzeit im April 2022 auf dem Anwesen der Peltz-Familie in Palm Beach: Seine Mutter habe seinen geplanten ersten Tanz mit Nicola gekapert und sich stattdessen selbst von Marc Anthony (57) auf die Bühne holen lassen. "Sie hat vor allen anderen sehr unangemessen an mir getanzt. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl oder gedemütigt gefühlt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn, David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018