"Ängste überwunden": Rúrik Gíslason teilt Video mit Haien

Mitten im tropischen Urlaubsparadies stellt sich Rúrik Gíslason (37) einer Mutprobe, die es in sich hat: Der ehemalige Let's Dance-Gewinner steigt ins Meer und schwimmt mit Haien – und das sichtbar angespannt. In einem Clip, den der 37-Jährige auf Instagram teilt, ist zu sehen und zu hören, wie der Isländer zunächst nervös "Uh! Ah!" ruft, während er im türkisen Wasser steht und die Raubfische um ihn kreisen. Doch je länger er bei den Tieren bleibt, desto gelöster wirkt der frühere Fußballprofi, sogar als ein deutlich größerer Hai neugierig ganz nah an ihn heranschwimmt. Am Ende grinst er in die Kamera, streckt die Hand aus und kommentiert selbstbewusst: "Manchmal musst du einfach deine Ängste überwinden."

In seiner Story tauft sich der Sportler liebevoll "Haiflüsterer Rúrik" und schwärmt von dem Erlebnis im Meer, das offenbar Teil eines actionreichen Strandurlaubs ist. Zu sehen ist, wie er wiederholt mit den Haien ins Wasser geht, sich den Tieren ruhig nähert und betont, wie faszinierend er sie findet. Während ein Hai scheinbar immer wieder seine Nähe sucht und regelrecht an ihm entlangstreift, hört man ihn lachend sagen: "Er mag das!" Gleichzeitig versichert Rúrik seinen Followern, dass die Aktion kontrolliert ablief und niemand verletzt wurde. Er stellt klar, dass weder er noch die Meeresbewohner bei dem Abenteuer zu Schaden gekommen seien.

Die Reaktionen auf die Aufnahmen fallen jedoch gemischt aus: Viele Fans feiern den ehemaligen "The Masked Singer"-Teilnehmer in den Kommentaren für seinen Mut und die offensichtliche Überwindung seiner Angst. Andere zeigen sich deutlich kritischer. Unter dem Video sammeln sich mahnende Stimmen, die vor Nachahmer-Aktionen warnen. "Können wir bitte nicht normalisieren, dass man wilde Tiere anfasst? Es gibt Menschen, die machen das nach…" schreibt eine Nutzerin auf Instagram. Eine andere fordert: "Hört auf, diesen Tourismus zu fördern. Es ist nicht in Ordnung, Haie anzufassen." Zwischen Bewunderung und Kritik bleibt Rúrik bei seiner Botschaft, dass es für ihn ein ganz persönlicher Moment der Grenzüberschreitung war – und ein Urlaubserlebnis, das er so schnell nicht vergessen wird.

Defrance / Backgrid / ActionPress Rúrik Gíslason beim Moet Effervescence Dinner in Berlin im November 2022

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason, Januar 2026

Getty Images Rúrik Gislason bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin