Wiesn-Auftritt: So lernte Rúrik Gíslason Bill Kaulitz kennen

Ein Wiesn-Abend, der für Gesprächsstoff sorgte: Im vergangenen September tauchten Bill Kaulitz (36) und Rúrik Gíslason (37) gemeinsam im Trubel der Käfer-Wiesn-Schänke auf, feierten stundenlang Seite an Seite in München und zogen damit alle Blicke auf sich. Mit dabei war der enge Kreis um Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36), doch offen blieb zunächst, wie der isländische Ex-Fußballer überhaupt in die Klum-Kaulitz-Runde gerutscht war. Jetzt gibt es Antworten. Auf dem "A Night to Remember"-Event von Prime Video und Amazon MGM Studios verrät Rúrik gegenüber Promiflash, wie es zu dem Kontakt kam – und warum die Verbindung längst über einen Zufall hinausgeht.

"Wir sind gut befreundet", offenbart der 37-Jährige. Er habe die Tokio Hotel-Zwillinge und Heidi auf verschiedenen Events kennengelernt, man habe sich sofort gut verstanden. Besonders beeindruckt ihn die Arbeitsmoral des Trios: "Ich finde, sie haben so einen Erfolg, weil sie einfach nett sind und hart gearbeitet haben. Sie arbeiten sehr hart", erklärt Rúrik. Aus der anfänglichen Event-Bekanntschaft sei so ein fester Draht geworden. Rúrik betont im Gespräch mit Promiflash zudem, wie inspirierend er Begegnungen abseits seiner früheren Fußballwelt findet: "Ich liebe es, solche Menschen kennenzulernen, weil man von ihnen sehr, sehr, sehr viel lernen kann."

Bereits zum Auftakt des 190. Oktoberfests war Bill mit seinem extravaganten Leo-Print-Look der Hingucker schlechthin. Die Besucher im Käfer-Zelt bekamen neben dem Musiker auch einen gut gelaunten Rúrik an seiner Seite zu sehen. Zwischen bayerischen Spezialitäten und ausgelassener Partystimmung tummelten sich noch weitere prominente Gäste, darunter auch GNTM-Juror Thomas Hayo und Politiker Lars Klingbeil. Gerade letzterer brachte den Sänger besonders zum Strahlen, nachdem Bill in seinem Podcast mehrfach verraten hatte, dass er den Politiker außerordentlich attraktiv findet.

Andreas Rentz/Getty Images, Gareth Cattermole/Getty Images for Bfc Collage: Rúrik Gíslason und Bill Kaulitz

IMAGO / BREUEL-BILD Rúrik Gíslason, Ex-Fußballer

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz und Rúrik Gíslason auf dem Oktoberfest