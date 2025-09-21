Mit Ex-Fußballer: Bill Kaulitz feiert auf der Wiesn

Bill Kaulitz (36) hat am ersten offiziellen Tag des 190. Oktoberfests in München ausgelassen mitgefeiert. Mit seinem auffälligen Look – einer Tracht samt Leo-Print-Lederhose – zog der Sänger zahlreiche Blicke auf sich. Gefeiert wurde im berühmten Promi-Zelt Käfer-Wiesn-Schänke, wo sich nicht nur Heidi Klum (52) mit Ehemann Tom Kaulitz (36) und ihren Kindern einfand, sondern auch einige Überraschungsgäste Platz nahmen. Besonders ins Auge fiel der isländische Ex-Fußballer Rúrik Gíslason (37), der den Abend laut Bunte direkt neben Bill verbrachte. Welche Verbindung Rúrik zur Klum-Kaulitz-Familie hat, ist unklar – fest steht nur, dass er auch beim "HeidiFest" dabei war.

Die ausgelassene Stimmung im Zelt machte schnell deutlich, dass es ein Abend voller Spaß werden würde. Bayerische Schmankerl und heitere Stimmung prägten das Geschehen. Neben alten Bekannten wie GNTM-Juror Thomas Hayo gesellte sich auch SPD-Politiker Lars Klingbeil dazu. Er schien Bills gute Laune noch zusätzlich zu befeuern – nicht zuletzt, weil der Tokio Hotel-Frontmann in seinem beliebten Podcast mehrfach angedeutet hatte, den Politiker äußerst attraktiv zu finden.

Nachdem Bill über seine Trennung von Marc Eggers (38) gesprochen hatte, zeigte er sich zuletzt immer wieder selbstbewusst und humorvoll als Single. Schon beim "HeidiFest" zwei Tage zuvor hatte er charmant auf seinen Beziehungsstatus angespielt. Auf der Wiesn scheint der Musiker nun fest entschlossen, den Moment auszukosten – und vielleicht auch, sich von den turbulenten letzten Monaten abzulenken. Mit oder ohne Partner: Bill versprüht weiterhin jede Menge Lebenslust und beweist einmal mehr, dass er es versteht, besondere Augenblicke mit seiner Familie und Freunden ausgelassen zu genießen.

IMAGO / APress Bill Kaulitz, 2023

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz und Rúrik Gíslason auf dem Oktoberfest

Getty Images Kayla Betulius, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Erna Klum, Bill Kaulitz und Johan Samuel

