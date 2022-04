Eine Maske nach der anderen fällt! Bei ProSieben steht der Abend ganz im Zeichen von The Masked Singer. Das Zebra, die Discokugel, der Gorilla, der Ork, der Seestern und der Dornteufel haben sich im Studio eingefunden, um sich ins große Finale zu singen. An der Hürde des Halbfinales scheitern im Laufe des Abends aber ganz sicher zwei der maskierten Singer. Der erste Promi musste jetzt bereits sein Kostüm ausziehen. Unter dem Gorilla versteckte sich Rúrik Gíslason (34).

Die Discokugel und der Ork konnten nach den ersten beiden Dreierkämpfen aufatmen – und direkt in die nächste Runde einziehen. Für die übrigen vier bunten Figuren hieß es: erst mal zittern! Am Ende bekam der Gorilla nicht genügend Stimmen der Zuschauer und musste seine Maske abnehmen. Nachdem die Enthüllung erst noch einmal spannend hinausgezögert worden war, spitzelte schließlich Fußballer Rúrik hervor. Er schwärmte in den höchsten Tönen von seiner "The Masked Singer"-Zeit.

Aber war das überhaupt eine Überraschung oder hatten Fans und Rätselteam längst kommen sehen, wer sich unter dem felligen Affen verbirgt? Die rätselbegeisterte Community schwankte zuletzt immer wieder zwischen dem Let's Dance-Gewinner und TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (38). Auch am Ratepult von Ruth Moschner (46) und Co. war immer wieder der Name des Isländers gefallen.

Getty Images Rúrik Gíslason beim Deutschen Fernsehpreis 2021

ProSieben/ Willi Weber Der Gorilla bei "The Masked Singer"

ProSieben/ Willi Weber Nico Santos, Ruth Moschner und Rea Garvey im "The Masked Singer"-Rateteam

