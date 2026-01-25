Ariel bricht ihre Dschungelprüfung nach wenigen Sekunden ab

Dschungelcamp-Kandidatin Ariel hat bei der jüngsten Dschungelprüfung erneut die Nerven verloren – und das schneller als je zuvor. Beim "Wo-Kabel-Test" sollte die Reality-TV-Bekanntheit in sechs Minuten zwölf Sterne sichern, indem sie jeweils zwei farblich passende Kabelenden zusammensteckt. Fixiert mit einem Gurt, umgeben von wuselnden Krabbeltieren und mit Schutzbrille ausgestattet, betrat sie den Prüfungsbereich. Kaum gestartet, entfuhr ihr ein panisches "Oh Gott, Hilfe – ach du Scheiße", während Insekten über ihren Körper kletterten. Moderator Jan Köppen (42) mahnte: "Mund zu." Sonja Zietlow (57) legte nach: "Sie kann mit geschlossenem Mund schreien." Nach nur wenigen Sekunden war Schluss: Ariel brach ab – und kehrte ohne einen einzigen Stern ins Camp zurück. "Ich habe Panik bekommen und abgebrochen", erklärte sie später ihren Mitcampern.

Die Aufgabe klang simpel: Jede korrekt verbundene Leitung hätte zwei Sterne bedeutet, insgesamt zwölf warteten auf sie. Dr. Bob (75) übergab vorab eine Schutzbrille und riet, nicht so viel zu schreien, um die Insekten nicht zusätzlich aufzuscheuchen. Ariel schaffte es jedoch nicht, die Hände ruhig zu halten. Jan versuchte sie zu trösten: "Du hast mehr versucht als gestern, aber deine Angst war sichtbar." Im Camp sorgte das Null-Ergebnis für bedrückte Gesichter und laute Kommentare. Patrick Romer (30) blickte düster nach vorn: "Ich ahne Schlimmes für die nächsten Tage." Umut Tekin (28) witzelte bitter: "Wir werden verhungern." Hubert Fella (58) wurde deutlicher: "So schlimm kann das eigentlich doch nicht gewesen sein. Da hätte sie ihre kleinen Arschbäckchen mal zusammenreißen und durchziehen können." Die Runde setzt jetzt auf die Zuschauer – in der Hoffnung, dass beim nächsten Mal jemand antreten muss, der mehr Sterne holt.

Auch bei der gestrigen Dschungelprüfung "Wissen macht Bah" hatte Ariel mit ihrer Angst ordentlich zu kämpfen. Gemeinsam mit Hubert saß sie in einer Tonne voller Krabbeltiere, während draußen Quizfragen und Zahlenschlösser auf sie warteten. Doch anstatt Lösungen gab es panische Schreie. Hubert versuchte immer wieder, Fragen zu lösen, doch Ariel brachte kaum ein Wort heraus – außer einem fast verzweifelten "Hubert, es tut mir so leid, ehrlich. Ich überwinde mich jetzt". Doch von ihrem Mut war nicht viel zu sehen und am Ende blieb das Team sternlos. Nach dem Fiasko fand Ariel aber auch selbst deutliche Worte. "Ich hab so Angst vor diesen Tieren. Ach, ich könnte so heulen. Ich bin hier, um meine Ängste zu überwinden, aber ich habe so Panik", gestand die Reality-TV-Bekanntheit den Moderatoren.

RTL Ariel, Dschungelcamperin

RTL Ariel im Dschungelcamp, Tag 3

RTL Ariel im Dschungelcamp