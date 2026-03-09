Drama um die Jacht: Carmen Geiss sorgt sich um Roberts Herz

Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (62) stecken weiterhin im Jacht-Drama fest – und die Situation spitzt sich dramatisch zu. Bereits seit acht Monaten wird die familieneigene Luxusjacht "Indigo Star" am Persischen Golf umgebaut, doch ein Ende ist nicht in Sicht. Die Nerven der Realitystars liegen blank, die Kosten explodieren und die Baupannen häufen sich. Carmen macht sich inzwischen sogar ernsthafte Sorgen um die Gesundheit ihres Ehemanns, der vor laufender Kamera regelrecht ausrastet. "Wenn Robert so weitermacht, kriegt er noch einen Herzinfarkt", warnt die TV-Bekanntheit in Die Geissens, nachdem sich ihr Mann mit einem der Arbeiter heftig gestritten hat.

Der Konflikt eskalierte, als einer der Arbeiter behauptete, Carmen und Robert hätten im Rahmen des Baus etwas falsch gemacht. Daraufhin platzte dem 62-Jährigen der Kragen: "Du machst etwas falsch, du bist nicht professionell, sorry! Nicht ein Raum ist fertig! Das Problem ist, dass uns niemand versteht und alles geht schief", wetterte er. Besonders die engagierte Innenarchitektin sorgt für Unmut bei Robert. "Die Frau baut hier für wahnsinnig viel Geld Sachen ein, die danach schon direkt kaputt sind. Wie soll das erst aussehen, wenn wir wochenlang in der Hitze mit dem Boot unterwegs sind? Hat die überhaupt schon mal ein Boot eingerichtet?", fragte er Carmen.

Eine zweite Innenarchitektin soll nun den Umbau retten. Robert denkt sogar darüber nach, die Jacht in die Türkei zu bringen, um sie dort fertigstellen zu lassen. Carmen ist am Ende: "Ich könnte heulen! Robert reißt der Geduldsfaden und ich habe nur ein halb renoviertes Boot – Katastrophe!" Auch die Töchter Shania (21) und Davina (22) bekommen die angespannte Stimmung mit und wittern bereits den großen Knall: "Jetzt ist es so weit: Papa zieht der 'Indigo Star' den Stöpsel und versenkt sie im Meer." Was als Traumprojekt begann, hat sich für die Familie zu einem nervenaufreibenden Marathon entwickelt. "Wir gehen in den neunten Monat rein jetzt mit der Renovierung. Irgendwann ist auch mal gut. Sonst muss ich aufhören, es hat keinen Sinn", erklärte Robert.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im April 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss in "Die Geissens"

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023