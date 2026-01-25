Emma Bunton spricht ganz offen über den Verlust ihrer Libido

Emma Bunton (50) legt kurz vor ihrem 50. Geburtstag eine überraschend offene Beichte ab: Die Spice Girls-Ikone erzählt in einem Interview mit The Times, dass sie während der Wechseljahre ihre Libido verloren hat – und wie sehr sie das verunsichert hat. Die Sängerin, die seit 2021 mit ihrem langjährigen Partner Jade Jones (46) verheiratet ist, spricht dabei ganz direkt über ihr Liebesleben zu Hause in London mit ihrem Mann und den zwei Söhnen Beau und Tate. "Meine Lust, meine Libido, wie auch immer man es nennen will, sie war weg und das hat mir wirklich Sorgen gemacht", sagt Emma. Plötzlich sei Intimität kein Selbstläufer mehr gewesen – ein Thema, das sie nun bewusst öffentlich anspricht.

Emma berichtet, dass sie mit 44 merkte, dass sie in der Perimenopause ist, und dass sich ihr Alltag mit Jade spürbar verändert habe. "Auch nach 24 Jahren zusammen finden Jade und ich uns immer noch richtig heiß, aber statt etwas daraus zu machen, war es eher so: 'Sollen wir die letzte Folge von Succession schauen?'", erzählt sie der Times weiter. Oft sei es eher ein Schläfchen gewesen als leidenschaftliches Kleider-vom-Leib-Reißen. Der Star beschreibt das Nachlassen der eigenen Lust als "großen, großen Schock für eine Frau". Schließlich begann sie mit einer Hormontherapie (HRT), die ihr sehr geholfen habe. Besonders betont Emma, wie wichtig ihr die Unterstützung von Jade war – sie könne sich kaum vorstellen, diese Phase ohne einen Partner an der Seite zu bewältigen.

Abseits dieser ehrlichen Einblicke in ihr Privatleben plant Emma laut einem Gespräch mit dem OK! ihre große Geburtstagsfeier, hält die Details aber noch streng geheim. Ihre Verbundenheit zu ihren Wurzeln zeigt die Sängerin immer wieder: Zum St.-Patrick’s-Day postete sie auf Instagram ein Foto im Wexford-Pullover und erinnerte an ihre irische Familie mütterlicherseits. Dazu teilte sie ein altes Video von den IRMA Awards 1997 aus Dublin, in dem sie strahlend sagt: "Und das ist besonders gut für mich, weil ich Irin bin. An meine ganze Familie in County Wexford! Mein Großvater wird stolz sein, cheers!" In einem weiteren Throwback-Bild von 2019 hält sie auf der Bühne ein Pint Guinness in die Höhe – kleine Momente, in denen "Baby Spice" zeigt, wie sehr Familie, Herkunft und gemeinsames Feiern zu ihrem Leben gehören.

Getty Images Emma Bunton im Oktober 2023

Getty Images Emma Bunton und ihr Ehemann Jade Jones

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton