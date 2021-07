Emma Bunton (45) sehnt sich nach mehr Nachwuchs! Gemeinsam mit Langzeitpartner Jade Jones (42) bekam das Spice Girl zwei Kinder: Im Jahr 2007 kam Sohnemann Beau (13) zur Welt, vier Jahre später folgte dessen Bruder Tate (10). Inzwischen sind seit Emmas letzter Schwangerschaft rund zehn Jahre vergangen. Dennoch ist die Familienplanung für Baby Spice noch nicht abgeschlossen: Die 45-Jährige und ihr Partner versuchen aktuell, wieder schwanger zu werden!

Das enthüllte die Sängerin jetzt in der ITV-Sendung Lorraine on Wednesday: "Ich grüble ständig darüber nach. Jade hätte auch am liebsten noch viel mehr Kinder." Weiter verrät Emma: "Wir sind gerade an einem Punkt, wo wir uns sagen: 'Es wäre einfach wundervoll, wenn es klappt.'" Unter Druck setzen möchte das Paar sich deswegen aber nicht – denn das Unterfangen gestaltet sich als ziemlich schwierig...

Warum? Erst vor ein paar Wochen enthüllte Emma gegenüber You Mag, dass sie sich abgesehen von ihrer Endometriose-Erkrankung – die die Fruchtbarkeit einer Frau einschränken kann – inzwischen zudem in der Perimenopause befinde, die den gleichen Effekt haben kann. Dabei handelt es sich um den Zeitraum, der ein bis zwei Jahre vor und nach der Menopause liegt und als der eigentliche Wechsel bezeichnet werden kann. "Ich habe mir die Augen ausgeweint", schilderte die Blondine. "Ist das das Ende?"

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton mit ihrer Familie

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton und ihr Verlobter Jade Jones

Getty Images Emma Bunton, Sängerin

