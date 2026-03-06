Memoiren von Eric Dane (†53) erscheinen noch in diesem Jahr

Nur zwei Wochen nach dem Tod von Eric Dane (†53) hat der Verlag Penguin Random House den Erscheinungstermin für die Memoiren des Schauspielers bekanntgegeben. Das Buch mit dem Titel "My Book of Days: A Memoir in Moments" soll am 3. November in den Handel kommen. Herausgebracht wird es bei "The Open Field", der Verlagsmarke von Maria Shriver, der Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger. Die Journalistin begleitete das Projekt persönlich und erklärte gegenüber dem Magazin People: "Er sagte mir, er wolle, dass seine Familie weiß, wie sehr er sie liebt – und er wollte ihnen eine Geschichte hinterlassen, auf die sie stolz sein können." Eric hatte bis kurz vor seinem Tod am 19. Februar an dem Manuskript gearbeitet und sich explizit für eine Veröffentlichung ausgesprochen.

Laut dem Verlag war es dem Grey's Anatomy-Star ein großes Anliegen, dass seine Töchter und die Leser seine Worte erhalten. "Die Veröffentlichung erlaubt es ihm, weiterzusprechen – in seiner eigenen Stimme, mit der Klarheit und dem Mut, die ihn auszeichneten", heißt es in der Verlagsmitteilung. In einem Zitat, das Eric noch vor seinem Tod formulierte, erklärte er seine Motivation: "Ich möchte die Momente festhalten, die mich geprägt haben – die schönen Tage, die schweren, die, die ich nie als selbstverständlich betrachtet habe. Damit die Menschen, die es lesen, sich daran erinnern, was es bedeutet, mit Herz zu leben. Wenn meine Geschichte jemandem hilft, in seinen eigenen Tagen Sinn zu finden, dann ist sie es wert, erzählt zu werden." An anderer Stelle sagte er: "Jeden Morgen wache ich auf und werde sofort daran erinnert, dass das real ist – diese Krankheit, diese Herausforderung. Und genau deshalb schreibe ich dieses Buch."

Bereits vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass Eric in seinem Buch auf besonders prägende Erlebnisse zurückblicken wollte. Die wichtigsten Stationen sollten nicht nur sein erster Drehtag bei "Grey's Anatomy" sein, sondern auch die Geburt seiner beiden Töchter und der Moment, in dem er die Diagnose seiner schweren Erkrankung erhielt. Dass er im April 2025 offen über seine ALS-Erkrankung sprach, galt als ein großer Schritt für den Schauspieler. Die Memoiren waren ursprünglich für einen späteren Veröffentlichungstermin geplant, sollten dann aber doch früher erscheinen.

Getty Images Eric Dane, Juni 2025

Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan

Getty Images Rebecca Gayheart, Eric Dane, ihre gemeinsamen Töchter, Kimberly Van Der Beek und James Van Der Beek auf Chrysalis Butterfly Ball in Los Angeles, 2017