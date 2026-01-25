Für ihre Kinder: Diese Regel haben Ann-Kathrin & Mario Götze

Ann-Kathrin Götze (36) und Mario Götze (33) haben eine klare Familienregel, die ihren Alltag trotz zahlreicher Berufstermine zusammenhält. Das Model und der Fußballer sind oft unterwegs – mal in Europa, mal darüber hinaus –, doch ihre Kinder sollen zu Hause Verlässlichkeit spüren. Deshalb gilt: Entweder Ann-Kathrin ist da, oder Mario ist da. In einem TikTok-Video erklärte Ann-Kathrin, dass die beiden diese Abmachung bewusst getroffen haben, um den Kleinen eine stabile Routine zu geben. Muss sie verreisen, nimmt sie die Kinder häufig einfach mit und organisiert Unterstützung.

In dem Clip führt Ann-Kathrin aus, wie das ganz praktisch läuft: "Mario und ich haben so ein bisschen eine Regel. Entweder ich bin da oder er ist da. Weil wir halt beide beruflich schon viel reisen müssen, wollen wir wenigstens den Kindern immer so eine Stabilität geben", sagte sie auf TikTok. Wenn Termine für sie anstehen und Mario nicht zu Hause sein kann, packt sie die Koffer, nimmt die Kinder mit und reist mit Hilfe. "Deswegen, wenn ich dann so Trips hab, nehme ich unsere Nanny mit. Ich nehme die Kids mit. Manchmal nehme ich meine Eltern mit", erklärte die Influencerin weiter. Für Mario sei es schwieriger, die Kinder zu Matches oder ins Trainingslager mitzunehmen, daher greift diese Lösung vor allem bei ihren Projekten.

Dass Nähe und gemeinsame Zeit Priorität haben, zeigt sich auch in kleinen Familienmomenten, die Ann-Kathrin immer wieder mit ihren Followern teilt. Vor Kurzem zeigte die Influencerin eine innige Szene ihrer beiden Kinder beim vorweihnachtlichen Backen – ein Blick in einen Alltag, der trotz viel Reiseplanung von Wärme und Ritualen lebt. Die Mutter setzt auf Unterstützung durch die Nanny und gelegentlich die eigenen Eltern, während der Sportler zuhause den Anker gibt, wenn sie unterwegs ist. So bleibt zwischen Kofferpacken, Terminen und Trainings eine Konstante: Die Kinder wissen, dass immer jemand aus der Familie für sie da ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

Anzeige Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin und Mario Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome