Mario Götze & André Schürrle machen Millionen-Cannabis-Deal

Mario Götze (33) und André Schürrle (35) dürfen sich über einen Millionen-Deal freuen. Die beiden ehemaligen Fußball-Weltmeister hatten nach der Gründung im Jahr 2018 früh in die Berliner Cannabis-Firma Sanity Group investiert und kassieren nun durch deren Verkauf kräftig ab. Wie die Sanity Group am Mittwoch bekannt gab, wird das Start-up vom kanadischen Branchenriesen Organigram Global übernommen, der an der NASDAQ gelistet ist. Es handelt sich um einen der größten Cannabis-Deals, die je in Europa abgeschlossen wurden. Laut Recherchen der Bild-Zeitung liegt der Kaufpreis knapp unter 250 Millionen Euro, wovon rund 130 Millionen Euro sofort fließen sollen.

Für Mario und André könnte der Deal besonders lukrativ werden. Ihre Anteile am Unternehmen könnten laut Handelsregisterauszug jeweils bis zu 2,5 Millionen Euro wert sein. Doch die beiden Sportler sind nicht die einzigen Promis, die von dem Verkauf profitieren. Auch Moderator Klaas Heufer-Umlauf (42), Model Stefanie Giesinger (29) und Influencer Jonas Hummels sollen nach Bild-Informationen ähnlich hohe Anteile am Unternehmen halten. Nach dem Verkauf steigen die Stars nicht komplett aus, sondern erhalten Anteile am neuen Konzern.

Gründer Finn Hänsel hatte neben deutschen Prominenten auch internationale Größen wie Rap-Legende Snoop Dogg (54), der für seinen exzessiven Cannabis-Konsum bekannt ist, und Musiker will.i.am als Investoren an Bord geholt und etablierte das Unternehmen in Rekordtempo am Markt. Bereits 2019 verriet er in einem Interview mit Bild, dass er sich schon als Mitglied der Jungen Union in Flensburg für eine Legalisierung von Cannabis eingesetzt habe. Das Wachstum der Sanity Group spricht für sich: Aus Unternehmenskreisen wurde bekannt, dass die Firma im Jahr 2023 neun Millionen Euro Umsatz mit Medizinalcannabis, Apothekenvertrieb sowie Forschung und Innovation erzielte. Zwei Jahre später waren es bereits 60 Millionen Euro Umsatz.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mario Götze und André Schürrle

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger an ihrem 29. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg im Oktober 2021 in New York