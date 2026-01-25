Ungewöhnlich: Filmhund gewinnt Preis als bester Schauspieler

Ein tierischer Erfolg in Hollywood! Der Nova Scotia Duck Tolling Retriever Indy hat als Hauptfigur im Horrorfilm "Good Boy – Trust His Instincts" Filmgeschichte geschrieben. Beim diesjährigen Astra Award der Hollywood Creative Alliance setzte sich der Hund gegen eine prominent besetzte Konkurrenz durch. Nominiert waren unter anderem Alison Brie, Ethan Hawke und Sally Hawkins, doch keiner von ihnen konnte mit Indys beeindruckender Leistung mithalten, wie filmstarts.de berichtet. Als erste tierische Hauptfigur wurde Indy in der Kategorie "Beste Performance in einem Horrorfilm oder Thriller" ausgezeichnet und sicherte sich damit einen Platz in der Filmgeschichte.

Der von Ben Leonberg für bescheidene 60.000 Euro inszenierte Film überzeugt mit einem originellen Ansatz: Die Handlung wird komplett aus der Perspektive des Hundes erzählt, der sich einer düsteren Bedrohung stellen muss. Dem Kritiker Lutz Granert zufolge sticht Indy den restlichen Cast regelrecht aus, was ihn zur perfekten Wahl für diese beispiellose Auszeichnung machte. Auch die finanziellen Zahlen sprechen für sich: Trotz des geringen Budgets spielte der Horror-Hit weltweit über 7,5 Millionen Euro ein. "Good Boy" bietet nicht nur Spannung, sondern erweist sich auch als Meilenstein für tierische Darsteller in Hollywood.

Bereits vor drei Monaten hatte der tierische Hollywood-Star für Aufsehen gesorgt, als er mit einem offenen Brief an die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Einführung eines Oscars für tierische Schauspielkunst forderte. Unter dem augenzwinkernden Motto "Werft uns einen Knochen zu" machte Indy darin deutlich, wie wenig Anerkennung Tiere am Filmset bislang bekommen haben. "Offenbar bin ich nicht gut genug für euch", hieß es in dem Brief, der von Variety veröffentlicht wurde. Darin erinnerte der Hund an bekannte tierische Filmhelden wie "Ein Schweinchen namens Babe" oder den Wal aus "Free Willy" und stellte die Frage, warum auch sie nie einen Preis erhielten.

Anzeige Anzeige

Imago Indy, Star von "Good Boy" (2025), in einer Szene in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Imago Indy in einer Szene aus "Good Boy", 2025

Anzeige Anzeige

Imago Indy im Szenenbild aus "Good Boy"

Anzeige