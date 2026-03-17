Diese Szenen wurden bei den Oscars 2026 nicht im TV gezeigt

Während die Fernsehzuschauer weltweit gebannt die Oscar-Verleihung verfolgten, spielten sich hinter den Kulissen zahlreiche herzliche Momente ab, die es nicht in die TV-Übertragung schafften, wie Daily Mail zusammenträgt. Einer der emotionalsten Augenblicke ereignete sich, als Michael B. Jordan (39) die Bühne nach seinem Sieg als bester Hauptdarsteller für "Sinners" verließ und prompt von einem Superstar umarmt wurde, dem er die Auszeichnung gerade weggeschnappt hatte. Leonardo DiCaprio (51), der ebenfalls in der Kategorie für "One Battle After Another" nominiert war, begrüßte Michael mit einer großzügigen Umarmung. Auch Benicio Del Toro, der für den besten Nebendarsteller nominiert war, gratulierte Michael, und Adrien Brody (52), der ihm den Award überreichte, zollte ebenfalls Respekt.

Backstage tummelten sich weitere Stars und genossen die besondere Atmosphäre abseits der Kameras. Jessie Buckley (36) verließ nach ihrem Sieg als beste Hauptdarstellerin für "Hamnet" die Bühne in Freudentränen, begleitet von Mikey Madison (26), der Vorjahressiegerin. Pedro Pascal (50), der wegen seines herzlichen Umgangs mit Kollegen online oft kommentiert wird, wurde dabei gesichtet, wie er die Hand seiner Co-Moderatorin Sigourney Weaver (76) hielt. Zendaya (29) und Robert Pattinson (39), die Stars des kommenden A24-Films "The Drama", plauderten hinter den Kulissen mit Regiegewinner Paul Thomas Anderson (55), nachdem sie ihm den Preis überreicht hatten. Emma Stone (37) knipste mit ihrem Ehemann Dave McCary (40), Demi Moore (63) und Kate Hudson (46) ein Foto, das von Kates Ehemann Danny Fujikawa (39) aufgenommen wurde.

Für Leonardo war es ein Abend voller Höhen und Tiefen. Während er bei der TV-Übertragung wegen einer technischen Panne mit der Kamera kurz für Aufsehen sorgte, zeigte er sich hinter der Bühne von seiner kollegialen Seite. Der Schauspieler demonstrierte mit seiner "One Battle After Another"-Kollegin Teyana Taylor (35) ihr herzliches Verhältnis, nachdem ihr gemeinsamer Film den begehrten Preis für den besten Film gewonnen hatte. Leonardo, der seinen letzten Oscar-Triumph als bester Hauptdarsteller bereits 2015 für "The Revenant" feiern durfte, bewies mit seiner Gratulation an Michael, dass Fairness und Kameradschaft in Hollywood noch existieren.

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Getty Images Jessie Buckley und Michael B. Jordan mit ihren Oscars bei der 98. Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Pedro Pascal bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026