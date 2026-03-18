Peter Andre in Sorge: Sohn stürzt mit Gesicht auf Holzklotz

Schockmoment bei Familie Andre: Emily und Peter Andre (53) mussten ihren Sohn Theo ins Krankenhaus bringen, nachdem der Neunjährige bei einem Ausflug heftig gestürzt ist. Der Junge schlug dabei so unglücklich mit dem Gesicht auf einem Holzklotz auf, dass sich mehrere Zähne durch die Haut seiner Lippe bohrten. Emily, die selbst Ärztin ist, schilderte den dramatischen Vorfall jüngst auf TikTok und berichtete, dass ihr Sohn seitdem von Spezialisten weiterbehandelt wird.

Für Emily und Peter war es nicht das erste Mal, dass sie Theo in die Notaufnahme bringen mussten. Bereits mit nur zehn Tagen war der kleine Junge schwer erkrankt und musste wegen einer Atemwegsinfektion mehrere Tage im Krankenhaus verbringen. Mit etwa drei Jahren erkrankte Theo dann erneut schwer, als er sich einen schlimmen Magen-Darm-Infekt zuzog. "Er wurde plötzlich schlaff und sein Herz schlug sehr schnell", schilderte die Mutter die dramatischen Momente. Die gemeinsamen Töchter des Paares, Millie und die einjährige Arabella, mussten hingegen noch nie ins Krankenhaus gebracht werden.

Während Emily sich um die Genesung ihres Sohnes kümmert, steht bei Peter beruflich eine spannende neue Herausforderung an. Der 53-jährige Sänger, der in den 1990er Jahren mit Hits wie "Mysterious Girl" bekannt wurde, wird ab Mitte Mai in der immersiven Theater-Dinner-Show "Mamma Mia! The Party" im Londoner O2 auftreten. Peter übernimmt dabei die Rolle des Nikos, dem Besitzer einer griechischen Taverne, und wird bis zum 23. Juli in ausgewählten Vorstellungen zu sehen sein. "Ich bin begeistert, Teil dieser Produktion zu werden", erklärte der Musiker laut The Standard, der sich aufgrund seiner griechischen Wurzeln besonders mit der Figur verbunden fühlt.

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Instagram / peterandre Peter Andre mit Familie auf Zypern 2025

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Instagram / dr_emily_official Emily Andre und ihre Tochter Arabella, Dezember 2024

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Instagram / peterandre Peter André und Familie im Urlaub auf Zypern