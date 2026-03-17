Heidi Klum enthüllt: Dadurch entsteht heftiger Oscars-Glow

Bei der Oscar-Verleihung 2026 war Heidi Klum (52) mal wieder eine der meistdiskutierten Erscheinungen auf dem roten Teppich. In einer bodenlangen Bustier-Robe des Labels Chrome Hearts – übersät mit weißen Perlen, Pailletten und kleinen Kreuzen – zog sie sämtliche Blicke auf sich. Die Kombination aus edlem Schmuck und einem leicht transparenten Stoff ließ sie wie eine wandelnde Kunstinstallation wirken. Was das Publikum daheim auf dem Sofa aber nicht ahnte: Hinter dem schimmernden Auftritt steckte kein ausgefeiltes Beauty-Geheimnis, sondern schlicht die körpereigene Reaktion auf widrige Bedingungen in Los Angeles.

"Für alle, die zu Hause sind: Es ist schweißtreibend. Es ist heiß. Alle, die zu Hause sind, fragen sich, warum wir so glänzen, aber es ist eben warm", erklärte Heidi bei "Entertainment Tonight" direkt vom roten Teppich. Eine ehrlichere Aussage hätte man von einem Supermodel kaum erwarten können – und genau das macht sie so sympathisch. Statt einen teuren Beauty-Trick zu bewerben, räumt sie ein, dass der vermeintliche Hollywood-Schimmer oft nichts anderes ist als die natürliche Folge von Scheinwerferlicht, prall gefüllten Sälen und aufwendigen Outfits, die wenig Spielraum für Luftzirkulation lassen. Und auch im Dolby Theatre, wo alljährlich die Crème de la Crème Hollywoods zusammenkommt, herrschen während der Zeremonie offenbar alles andere als angenehme Temperaturen.

Für Heidi ist die Oscar-Nacht längst mehr als nur ein Pflichttermin auf dem Gesellschaftskalender. Schon 2024 war sie eine der auffälligsten Gäste, als sie in einer goldenen Robe von Harris Reed zur Party von "Vanity Fair" erschien und optisch an eine lebendige Oscar-Statuette erinnerte. 2026 legte sie noch einmal nach und bewies, dass sie auch mit über 50 nichts von ihrer Präsenz eingebüßt hat – im Gegenteil. Dabei bleibt sie sich trotz allem Glamour treu und scheut sich nicht, auch hinter den Kulissen für Transparenz zu sorgen. Mit ihrem selbstironischen Kommentar über die Hitze in Los Angeles erinnert sie daran, dass selbst die vermeintlich makellosesten Momente der Unterhaltungsindustrie von sehr menschlichen Momenten begleitet werden. Oder, wie sie es selbst treffend auf den Punkt brachte: Der Glow kommt – aber er hat seinen Preis.

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Getty Images Heidi Klum bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Imago Heidi Klum bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025