Victoria Beckham feiert mit Spice Girls trotz Familiendrama

Victoria Beckham (51) hat sich am Wochenende wieder unter Menschen gezeigt – und wie: Gemeinsam mit den Spice Girls feierte sie in London den 50. Geburtstag von Emma Bunton (50). Auf Instagram teilte Victoria am Sonntagmorgen ein fröhliches Gruppenfoto und schrieb: "Happy Birthday an die wunderschönste Seele. Ich liebe euch Mädels so sehr." Mit dabei waren Geri Halliwell (53) und Mel C (52), nur Mel B (50) fehlte auf dem Schnappschuss. Der Auftritt kommt wenige Tage, nachdem Sohn Brooklyn mit einem scharfen sechsseitigen Statement für Aufsehen gesorgt und damit einen Familiensturm entfacht hatte. Freunde schildern, die Designerin sei "am Boden zerstört", doch beim Geburtstag ihrer Bandkollegin zeigte sie sich lächelnd an der Seite ihrer Girls.

Auslöser des Dramas sind Vorwürfe, die Brooklyn öffentlich gegen seine Familie erhob. In dem Post erklärte der 26-Jährige, er habe kein Interesse an einer Versöhnung – auch nicht mit Vater David (50) – und griff vor allem Victoria an. Besonders brisant: Er behauptet, seine Mutter habe bei seiner Hochzeit mit Nicola Peltz (31) den ersten Tanz "gekapert" und sich dabei "unangemessen" verhalten. Der DJ der Feier, Tony – ein langjähriger Freund der Beckhams –, schilderte zu Gast bei "This Morning", wie Sänger Marc Anthony (57) Victoria und Brooklyn auf die Bühne rief und sagte: "Leg die Hände auf die Hüften deiner Mutter." Es sei "wirklich awkward" gewesen, so Tony, die Situation habe Nicola in Tränen aufgelöst aus dem Raum treiben lassen. Medienberichte zufolge fühlen sich Victoria und David "entsetzt" über die Entwicklung, während Vertraute betonen, Victoria habe ihren Sohn jahrelang vor unschönen Geschichten geschützt.

Nichtsdestotrotz sei Victoria jederzeit bereit, ihren Sohn wieder bei sich aufzunehmen und ihm sein jüngstes Handeln wohl zu verzeihen. Sie und auch Papa David Beckham hätten einfach zu große Angst, den 26-Jährigen endgültig zu verlieren. "Sie haben Angst, ihren Sohn zu verlieren, und würden ihn jederzeit wieder aufnehmen. [...] Sie lieben Brooklyn und sind von allem nur entsetzt", behauptete ein Insider gegenüber People. David und Victoria glauben, dass "die Zeit die Wunden heilen wird".

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn, David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018