Laut Leyla Heiter: Zwei Dschungelcamper planen Lovestory

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram heizt Leyla Heiter (29) die Gerüchteküche um das diesjährige Dschungelcamp kräftig an. Als ein Fan wissen möchte, ob RTL möglicherweise eine neue Lovestory im Camp plant, gibt die Reality-TV-Bekanntheit eine interessante Antwort: "Also, ich habe gehört, es ist wohl vorab geplant, dass zwei dort auf Lovestory machen wollen. Ob es wirklich stimmt, werden wir ja sehen." Wer die möglichen Kandidaten sein könnten, verrät Leyla dabei nicht. Trotzdem weckt ihre Aussage reichlich Spannung unter den Zuschauern.

Die Idee einer TV-Romantik im australischen Urwald ist bei dem Sender nicht neu. Immer wieder entstehen Beziehungen – oder auch nur Gerüchte darüber – zwischen prominenten Mitbewohnern unter dem Lagerfeuerhimmel. Ob dieses Mal tatsächlich etwas inszeniert sein könnte oder ob sich, wie so oft, echte Gefühle entwickeln, bleibt abzuwarten. Leyla selbst hält sich mit weiteren Details zurück, betont aber, dass sie nur gehört habe, dass so etwas geplant sei. Fans des Formats dürfen somit gespannt sein, ob sich in den nächsten Wochen tatsächlich ein Paar im Dschungel finden wird.

In einer früheren Instagram-Fragerunde wurde Leyla auch gefragt, ob sie sich ein weiteres Abenteuer im Dschungelcamp vorstellen könnte. Ihre Antwort fiel ehrlich aus. "Ja, ich denke schon. Ich würde gerne wissen, ob ich diesmal meine Ängste überwinden kann, aber ich denke, es wird genauso schlimm", schrieb die Influencerin damals offen auf Social Media. Damit ließ sie durchblicken, dass sie einer Rückkehr in den australischen Dschungel nicht abgeneigt wäre, auch wenn sie die Herausforderungen des Camps immer noch nicht unterschätze.

IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024