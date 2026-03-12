Ehrlich: Kritik bei "Let's Dance" trifft Vanessa Borck hart

Vanessa Borck (29) kämpft bei Let's Dance nicht nur mit den hohen Anforderungen auf dem Parkett, sondern auch mit den harschen Reaktionen im Netz. Die 29-Jährige ist derzeit in der aktuellen Staffel der RTL-Tanzshow zu sehen, doch ihr Tanzstil kommt bei vielen Zuschauern nicht gut an. Seitdem hagelt es negative Kommentare, in denen sie als zu steif bezeichnet wird und User schreiben, dass sie längst hätte ausscheiden müssen. Jetzt hat sich die Influencerin auf Instagram zu Wort gemeldet und offen über ihre Gefühle gesprochen. "Ich lese natürlich auch die Kommentare. Die, in denen steht, dass ich zu steif bin. Dass ich das nicht kann. Dass ich hätte längst rausfliegen müssen. Und ich will ehrlich sein: Manchmal trifft mich das schon", schreibt Vanessa in ihrer Story.

Die Social-Media-Bekanntheit betont dabei, wie neu die gesamte Erfahrung für sie ist und wie sehr sie mit sich selbst kämpft. "Was viele vielleicht nicht sehen: Für mich ist das alles komplett neu. Ich habe noch nie vor so vielen Menschen getanzt. Noch nie auf so einer Bühne gestanden", erklärt sie gegenüber ihren Followern. Die Reise habe nicht nur mit ihrem Körper zu tun, sondern auch viel mit ihrem Kopf. Sie müsse lernen, ihren Kopf auszuschalten und nicht jeden Schritt zu zerdenken. Trotz der Kritik zeigt sich Vanessa dankbar für die Unterstützung, die sie erfährt. Die anderen Kandidaten, ihre Tanzpartnerin Vica, das Team vor Ort sowie Sender und Produktion würden sie alle unterstützen und ihr das Gefühl geben, dass sie es schaffen kann.

Bereits beim ersten Auftritt in der Show hatte Vanessa mit den Nerven zu kämpfen. Chefjuror Joachim Llambi (61) hatte damals einen fiesen Vergleich gezogen und gemeint, sie habe ausgesehen wie ein "Storch im Salat". Die Influencerin nahm die Kritik ernst und gab selbstkritisch zu, dass ihr Debüt keine Glanzleistung gewesen sei. Doch aufgeben will sie nicht. "Ich sehe auch selbst kleine Fortschritte. Beim letzten Tanz habe ich mich schon viel freier gefühlt als in der ersten Show", schreibt sie nun hoffnungsvoll. Sie wolle ein Vorbild dafür sein, dass man Dinge trotzdem versucht und nicht aufgibt, auch wenn es schwer ist. "Also ja... ich werde weiterhin jeden Freitag auf diese Bühne gehen (solange für mich angerufen wird). Mit Herzklopfen. Mit Respekt. Aber auch mit ganz viel Mut", verspricht die 29-Jährige.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Victoria "Vica" Sauerwald und Vanessa "Nessi" Borck bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa, Vanessa Borck und Betty Taube bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Vica Sauerwald und Vanessa Borck bei "Let's Dance" 2026