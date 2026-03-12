Das sind die Tänze der zweiten "Let's Dance"-Show

In der zweiten Show von Let's Dance steht für die verbliebenen Tanzpaare alles auf dem Spiel. Am 13. März zeigen die Promis und ihre Profitänzer, was sie im harten Training erarbeitet haben. Joel Mattli und seine Partnerin Malika Dzumaev (35) präsentieren laut RTL einen langsamen Walzer zu "Georgia On My Mind" von Ray Charles (†73). Vanessa Borck (29) und Victoria Sauerwald wollen mit einem feurigen Tango zu "I Kissed A Girl" von Katy Perry (41) überzeugen, während Willi Banner und Patricija Ionel (31) mit einem Contemporary zu "U Got It Bad" von Usher (47) für eine Premiere sorgen – es ist das erste Mal in dieser Staffel, dass dieser Tanzstil gezeigt wird.

Auch die anderen Paare haben sich einiges vorgenommen. Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31) tanzen einen Slowfox zu "Die schönste Zeit" von Bosse, Nadja Benaissa (43) und Vadim Garbuzov (38) einen langsamen Walzer zu "Hero" von Mariah Carey (56). Simon Gosejohann (50) und Ekaterina Leonova (38) wagen sich ebenfalls an einen langsamen Walzer, allerdings zur ungewöhnlichen Songwahl "Creep" von Radiohead. Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) zeigen einen Cha-Cha-Cha zu "Hand On Your Heart" von Kylie Minogue (57), während Bianca Heinicke (33) und Zsolt Sándor Cseke (38) denselben Tanz zu "We're All In This Together" aus High School Musical präsentieren. Die Tanzpaare trainieren mehr als acht Stunden am Tag, um sich die begehrten 30 Punkte der Jury zu sichern und dem Titel "Dancing Star" 2026 näherzukommen.

Für ein Paar ist der Traum allerdings schon vorbei. Sonya Kraus (52) und Valentin Lusin (39) mussten bereits in der ersten Show die Tanzfläche verlassen. Die Kombination aus Jury-Punkten und Zuschaueranrufen reichte für die beiden nicht aus, um weiterzukommen. Sonya hatte nur 12 Punkte von der Jury erhalten. Dieser frühe Abschied könnte für die anderen Promis eine Warnung sein, denn es kann Woche für Woche jeden treffen. Die Sendung läuft seit dem 27. Februar immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL und ist auch im Livestream auf RTL+ verfügbar.

RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

Getty Images Alexandru Ionel und Betty Taube, "Let's Dance"-Kennenlernshow im Februar 2026

Imago Sonya Kraus und Valentin Lusin nach der ersten regulären Liveshow von "Lets Dance" aus, 2026