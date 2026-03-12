Kritik nicht verdient? Ross Antony nimmt Nessi in Schutz

Vanessa Borck (29) und Ross Antony (51) geben derzeit bei der beliebten RTL-Tanzshow Let's Dance alles auf dem Parkett. Doch während die Sendung eigentlich für ihre positive Stimmung bekannt ist, muss die Influencerin aktuell massiv Kritik einstecken. Vielen Zuschauern ist die Tänzerin zu steif und ungelenk – die Negativkommentare häufen sich im Netz. Jetzt schaltet sich der Sänger ein und nimmt seine Mitstreiterin öffentlich auf Instagram in Schutz. In einem emotionalen Kommentar appelliert Ross an die Nutzer, respektvoller miteinander umzugehen, und verteidigt Vanessa gegen die Anfeindungen.

"An alle lieben Menschen hier, bitte lasst uns versuchen, respektvoll miteinander umzugehen. Nessi hat diesen ganzen Gegenwind mit den vielen verletzenden Kommentaren wirklich nicht verdient", schreibt der Moderator auf der Social-Media-Plattform. Er weist darauf hin, dass Vanessa vor "Let's Dance" noch nie getanzt habe und wie alle Teilnehmer einfach ihr Bestes gebe. "'Let's Dance' ist bekannt dafür, eine wunderbare Familiensendung voller Positivität zu sein. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das auch so bleibt", fordert Ross seine Follower auf. Er deutet an, dass die Kritik seiner Kollegin stark zusetze: "Ich sehe, was diese Negativität mit ihr macht, und das ist wirklich nicht schön."

Bisher haben die Kandidaten die Kennenlernshow sowie die erste richtige Ausgabe der Livesendung gemeistert. Schon bei der Kennenlernshow, als Nessi gemeinsam mit Betty Taube (31) und Nadja Benaissa (43) den Cha-Cha-Cha tanzte, erntete sie Spott im Netz. Juror Joachim Llambi (61) verglich sie mit einem "Storch im Salat". Nach der herben Kritik gab die Content Creatorin selbst zu, dass sie mit ihrer Leistung nicht zufrieden sein kann und erklärte ihre Unsicherheit auf dem Parkett.

Anzeige Anzeige

RTL, RTL Collage: Ross Antony, Vanessa Borck

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Ross Antony bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Borck und Malika Dzumaev, "Let's Dance" 2026