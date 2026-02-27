Im Umzugsstress? Jennifer Aniston & Jim gehen Möbel shoppen

Jennifer Aniston (57) und ihr Freund Jim Curtis wurden diese Woche beim Möbelshopping in New York City gesichtet, wie Daily Mail berichtet. Die 57-jährige Schauspielerin und der 50-jährige Hypnotherapeut trotzten der Kälte im Nordosten der USA, um sich in Tribeca bei ROOM Luxury Furniture & Lighting nach luxuriösen Einrichtungsstücken umzusehen. Jennifer zeigte sich dabei lässig in einer weiten Jeans, einem dunklen Pullover und einem grauen Schal, dazu trug sie eine leicht getönte runde Brille. In der Hand hielt die ehemalige Friends-Darstellerin nicht nur einen olivfarbenen Wollmantel, sondern auch den schwarzen Gehstock ihres Partners. Jim kombinierte ebenfalls eine blaue Jeans mit einer stylischen grauen Jacke und einem passenden Fransenschal, dazu schwarze Sneakers mit weißen Sohlen.

Die Shopping-Tour folgt auf eine gemeinsame Wohnungsbesichtigung in der vergangenen Woche. Das Paar hatte sich ein nobles Park-Avenue-Co-op angesehen, das 1925 erbaut wurde und über 16 Stockwerke verfügt. Die exklusive Immobilie bietet zahlreiche Annehmlichkeiten wie einen Portier, Concierge, Basketballplatz, Weinkeller, Spielzimmer sowie private Lagerräume und Fahrradabstellplätze. Laut Realtor.com stehen dort derzeit drei Einheiten zum Verkauf, darunter ein begehrtes Penthouse mit fünf Schlafzimmern für 6,35 Millionen Euro. Die Wohnungssuche kommt zu einer Zeit, in der Jim seine eigene Immobilie im Seaport-Viertel von Lower Manhattan für 1,27 Millionen Euro zum Verkauf angeboten hat.

Jennifer und Jim sind seit vergangenem Jahr ein Paar und machen offenbar ernst mit ihrer gemeinsamen Zukunft. Im November machte die Schauspielerin die Beziehung auf Instagram offiziell, als sie zum Geburtstag ihres Liebsten ein Schwarz-Weiß-Foto postete, auf dem sie ihn von hinten umarmt. Seitdem zeigen sich die beiden unzertrennlich. Eine Quelle verriet im August gegenüber der Daily Mail: "Sie machen alles zusammen, sie sind immer zusammen, und wenn sie voneinander getrennt sein müssen, telefonieren sie die ganze Zeit. Sie sind so heiß aufeinander, es ist verrückt." Jim ist Vater eines Teenagers und könnte Jennifer, die offen über ihre erfolglosen IVF-Versuche gesprochen hat, eine neue Perspektive auf das Thema Familie gegeben haben.

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Getty Images Jennifer Aniston bei den Elle Women in Hollywood 2025 im Four Seasons Los Angeles, Beverly Hills, November 2025

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis