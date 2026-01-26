Jenny Slate lässt "It Ends With Us"-Drama nun hinter sich

Jenny Slate (43) hat am Wochenende auf dem Sundance Film Festival über ihre Rolle im neuen Film "Carousel" gesprochen und dabei offenbart, wie befreiend die Arbeit an diesem Projekt für sie war. Die Schauspielerin erklärte, dass sie während der Dreharbeiten neues Selbstvertrauen und eine stärkere Wertschätzung für ihre Persönlichkeit entwickelt habe. "Ich glaube, was ich während dieses Drehs in mir gefunden habe, war eine erneuerte Dankbarkeit für die Kombination in meiner Persönlichkeit, die aus Schüchternheit und Hoffnung besteht – was sich dann zu einer seltsamen, geselligen Art verwandelt, die sich einfach so gut anfühlt", sagte Jenny laut Deadline. In dem romantischen Drama spielt sie Rebecca, eine Frau, die auf ihre erste große Liebe, Noah, gespielt von Chris Pine (45), trifft.

Hinter Jenny liegen jedoch auch turbulente Zeiten, die sie scheinbar hinter sich lässt. Ihre vorherige Arbeit an dem Film It Ends With Us wurde von massiven Anschuldigungen überschattet. Blake Lively (38) hatte mehrere Vorwürfe gegen Regisseur und Darsteller Justin Baldoni (42) erhoben, denen sich die 43-Jährige in der Öffentlichkeit bislang nicht konkret widmete. In Textnachrichten von 2023 bezeichnete Jenny ihn jedoch als "größten Clown und den intensivsten Narzissten" und sprach von einer "wirklich widerlichen" Atmosphäre am Set, wie aus Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen, hervorgeht. Gleichzeitig hatte sie gegenüber ihrem Team geäußert, Abstand von gemeinsamen Projekten mit Justin halten zu wollen und Unsicherheit über ihre Teilnahme an einer Presse-Tour für den Film geäußert.

Zwar sprach die Schauspielerin in jüngster Zeit nicht mehr öffentlich über den laufenden Prozess, doch bereits Ende 2024 hatte sie sich in einem Interview mit Today klar auf die Seite ihrer Film-Schwester gestellt. "Blake ist eine loyale Freundin und eine vertrauenswürdige Unterstützung für mich und so viele weitere Menschen, die sie kennen und lieben", sagte Jenny damals. Über die Anschuldigungen, die der Gossip Girl-Star öffentlich gemacht hatte, erklärte die Komikerin: "Was über den Angriff auf Blake bekannt wurde, ist düster, verstörend und bedrohlich. Ich bewundere ihre Tapferkeit und stehe an ihrer Seite".

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Slate im August 2024

Anzeige Anzeige

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Emma McIntyre / Getty Images Jenny Slate auf einer Veranstaltung in Los Angeles 2017