Taylor Swift soll als Zeugin im Blake-Prozess geladen werden

Neue Wendung im 400-Millionen-Euro-Gerichts-Zoff zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (41): Sollte der Fall wie geplant im Mai vor Gericht landen, will Justins Team laut dem Portal TMZ niemand Geringeren als Taylor Swift (36) in den Zeugenstand rufen – und das als feindliche Zeugin. Hintergrund ist ihre enge Einbindung in den Streit rund um ein Filmprojekt, der seit Monaten Wellen schlägt. Laut dem Bericht sieht Justins Anwalt Bryan Freedman in Taylor eine Partei mit klarer Schlagseite zugunsten von Blake und will sie deshalb mit suggestiven Fragen konfrontieren. Ort des Dramas ist New York, wo der Konflikt zwischen der Schauspielerin und dem Regisseur erstmals eskalierte. Laut von Us Weekly veröffentlichten Unterlagen hatte die Schauspielerin den Regisseur unter anderem als "Monster" beschimpft. Nun steuert der Fall rund um die It Ends With Us-Vorwürfe auf eine öffentliche Verhandlung zu.

Aus Gerichtsunterlagen, auf die sich TMZ beruft, geht hervor, dass Taylor tiefer in die Auseinandersetzung verwoben war, als zunächst von ihrem Umfeld behauptet wurde. So schilderte Blake in einer Aussage, sie habe Taylor auf dem Weg zu ihrer Wohnung das Drehbuch geschickt, während Justin noch dort gewesen sei, und um schnelles Feedback gebeten. In Nachrichten, die das Portal zitiert, soll Taylor geschrieben haben: "Ich mache alles für dich!" Zudem soll sie Blake strategische Ratschläge gegeben haben – unter anderem, dass nur eine Distanzierung von der Sängerin im Werbematerial dem Regisseur nicht nutzen würde. Schließlich sei sie Blakes "Verbündete". Nach einem Bericht der New York Times im Dezember 2024 legte Taylor offenbar nach und schrieb: "Ich glaube, dieser Mistkerl weiß, dass etwas im Busch ist, weil er seine kleine Geige herausgeholt hat." Justins Lager wertet all das als Beleg für eine deutliche Parteinahme.

Abseits der juristischen Fronten verbindet Taylor und Blake seit Jahren eine enge Freundschaft, die immer wieder öffentlich sichtbar wurde – ob bei gemeinsamen Auftritten, Geburtstagsgrüßen oder kleinen Anspielungen in Musikvideos. Wie das Magazin People berichtet, hat sich Blake nun prominente juristische Unterstützung gesichert. Die angesehene Anwältin Sigrid McCawley wird fortan Teil ihres Teams sein. Sie engagiert sich seit Langem im Fall Jeffrey Epstein (†66) für die Rechte der Opfer. Taylor sollte sich aktuell eigentlich voll und ganz auf ihre Hochzeitsvorbereitungen konzentrieren, denn im Juni ist es angeblich schon so weit: Sie wird mit Travis Kelce (36) vor den Traualtar treten. Wie sich diese persönlichen Bande vor Gericht auswirken, klärt sich im Mai – privat bleiben alle drei trotz des Wirbels zwangsläufig weiter eng vernetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images/Getty Images/MEGA Taylor Swift, Blake Lively und Justin Baldoni

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Blake Lively im Februar 2024 in L.A.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025