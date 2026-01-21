Isabela Ferrer fühlte sich am Set mit Justin Baldoni unwohl

Neue Vorwürfe gegen Justin Baldoni (41): Schauspielerin Isabela Ferrer berichtet laut einem am Dienstag, 20. Januar, veröffentlichten Transkript ihrer Aussage gegenüber dem Magazin Us Weekly von einem Moment am Set des Films It Ends With Us, der sie irritiert habe. Während der Dreharbeiten in den USA habe Regisseur und Co-Star Justin einen intimen Moment ihrer Teenager-Figur als "heiß" bezeichnet. Die Szene, in der Ferrer die junge Version der von Blake Lively (38) gespielten Lily verkörpert, zeigte sie mit Kollege Alex Neustaedter. Isabela beschreibt die Bemerkung als "unangemessen" im Arbeitskontext, auch wenn sie betont, nicht körperlich unwohl gewesen zu sein.

Konkret ging es laut ihr um eine Sequenz, in der ihre Figur "ihre Jungfräulichkeit verliert" – ein Moment, der mit Intimitätskoordination vorbereitet und ausdrücklich als unschuldig und jugendfrei angelegt gewesen sei. "Es fühlte sich fehl am Platz an, das von meinem Regisseur zu hören", zitiert Us Weekly die Schauspielerin. In einem weiteren Fall habe Justin eine Änderung vorgeschlagen: In einer Küchenszene sollte Alex ihr Teig vom Löffel füttern, sie solle den Keksteig ablecken und zu ihm aufblicken. Das habe für sie nicht zum Ton der Szene gepasst. Außerdem habe Alex ihr später erzählt, Justin habe ihn beiseitegenommen, gesagt, er solle sie "wirklich gut kennenlernen" und ihm dabei zugezwinkert. Isabela legte keine formale Beschwerde ein, hielt die Hinweise jedoch für unpassend. Auf Anfrage von Us Weekly äußerte sich Justins Team zunächst nicht.

Die Aussagen fallen in eine Zeit, in der Justin und Blake in einem offenen Rechtsstreit stehen. Blake hatte den Regisseur und Schauspieler im Dezember 2024 wegen mutmaßlicher Vorfälle am Set verklagt und warf ihm zusätzlich eine angebliche Schmutzkampagne vor. Justin wies die Vorwürfe zurück und erhob Gegenklage, die jedoch im Juni 2025 abgewiesen wurde; Blakes Verfahren soll im März vor Gericht verhandelt werden. Abseits der Schlagzeilen hatte Isabela, die in "It Ends With Us" die jüngere Lily verkörpert, zuvor betont, wie eng sie mit Kolleginnen und Kollegen am Set zusammenarbeitete – getragen von Intimitätskoordination und detaillierten Szenenabsprachen, die jungen Figuren eine glaubwürdige, zarte Note geben sollten.

Collage: Instagram / isabela.ferrer, Getty Images Collage: Isabela Ferrer und Justin Baldoni

Getty Images Isabela Ferrer und Alex Neustaedter

Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"