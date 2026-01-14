Justin Baldoni widerspricht Blakes Geheimhaltungsantrag

Justin Baldoni (41) legt im Hollywood-Dauerstreit nach: Der Schauspieler und Regisseur hat beim Gericht Widerspruch gegen Blake Livelys (38) Antrag eingereicht, zentrale Namen in ihrem Verfahren unter Verschluss zu halten. Der Schritt ging laut TMZ am Montag in New York ein, wo der Streit um den Film It Ends With Us ausgetragen wird. Im Fokus steht ausgerechnet Blakes Ehemann Ryan Reynolds (49), dessen Rolle laut Justins Seite keineswegs die eines Unbeteiligten sei. Der Jane the Virgin-Star behauptet, Ryan habe sich aktiv in die Produktion eingemischt, eine Szene umgeschrieben und sei mit ihm aneinandergeraten, nachdem er sich zu Blakes Gewicht geäußert habe. Auch weitere prominente Vertraute, mit denen Blake über den Konflikt gesprochen haben soll, will sie aus den Akten heraushalten – doch genau das greift Justin nun an.

In dem Schriftsatz argumentiert Justins Team von Anwälten, Ryan könne als potenzieller Zeuge wichtig sein und dürfe nicht als bloßer "Dritter" abgeschirmt werden. Ebenso gehe es um Stars, die Blake angeblich als Unterstützerinnen und Unterstützer "gegen die Wayfarer Parties" mobilisiert habe, um mehr Einfluss bei dem Projekt zu bekommen. Die Namen seien aus Sicht der Gegenseite entscheidend für die Verteidigung, zumal Blake selbst erwähnt haben soll, mit berühmten Freunden wie Taylor Swift (36), Hugh Jackman (57), Emily Blunt (42) und America Ferrera (41) gesprochen zu haben. Justins Wayfarer Studios fordert den Richter laut TMZ deshalb auf, weite Teile von Blakes Geheimhaltungsanträgen abzuweisen. Zu den neuen Vorstößen äußerte sich Blakes Team zunächst nicht. Der Kern des Verfahrens bleibt der späte 2024 eingereichte Vorwurfskatalog, in dem Blake auch von sexueller Belästigung spricht; der Fall zieht sich seit Monaten durch umfangreiche Befragungen und Anträge.

Abseits der Paragrafen sind vor allem die Beziehungen der Beteiligten eng verknüpft. Blake, die als Schauspielerin in der Erfolgsserie Gossip Girl international bekannt wurde und mit Ryan vier Kinder hat, hält ihren inneren Kreis normalerweise strikt geschützt und vertraut in privaten Fragen auf langjährige Freundschaften – genau dieser Kreis rückt nun ins juristische Rampenlicht. Justin, der neben seiner Schauspielkarriere als Produzent und Regisseur arbeitet, war bei "It Ends with Us" in beiden Rollen vertreten. Zuletzt musste er die Auseinandersetzungen auch während einer Befragung im selben Raum wie Blake aushalten. Schon zuvor prallten die Teams mit harten Vorwürfen aufeinander, als Blakes Seite schärfere Grenzen für das Verhalten bei Aussagen und im Umgang miteinander einforderte. Inmitten dessen bleibt das persönliche Umfeld der Stars ein sensibles Thema, das ihre professionelle Zusammenarbeit längst überlagert.

Anzeige Anzeige

Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Collage: Blake Lively und Ryan Reynolds mit Justin Baldoni

Anzeige Anzeige

Getty Images/Getty Images/MEGA Taylor Swift, Blake Lively und Justin Baldoni

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds feiert mit Blake Lively, Tochter James und ihrem Neugeborenen den Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.