Neuer "Malcolm mittendrin"-Trailer zeigt nackte Tatsachen

Die beliebte Kultserie Malcolm mittendrin kehrt mit neuen Folgen zurück – und wie! Ein brandneuer Trailer zum Serien-Revival "Malcolm mittendrin: Unfair wie immer" gewährt nun erste Einblicke in die neue Staffel, in der Frankie Muniz (40), Jane Kaczmarek (70), Bryan Cranston (70), Justin Berfield (40) und Christopher Masterson (46) in ihre alten Rollen schlüpfen. Einzig Erik Per Sullivan (34), der Dewey spielte, wird durch einen neuen Darsteller ersetzt. Schon der erste Vorgeschmack auf die Serie verspricht pures Chaos: Familienvater Hal taucht im Videochat mit Dewey splitterfasernackt auf, während um ihn herum wieder heftig diskutiert und gestritten wird. Doch hinter all dem Kult-Humor steckt diesmal auch eine bittere Wahrheit, wie der Trailer offenbart.

Malcolm hat sich ganze zehn Jahre komplett von seiner Familie zurückgezogen. In den neuen Szenen wird deutlich, dass er in dieser Zeit nicht nur den Kontakt zu Lois, Hal und seinen Brüdern abgebrochen hat, sondern seiner Frau und seiner Tochter sogar verschwieg, dass er überhaupt über Geschwister verfügt. Mit dieser Wendung dürften die wenigsten gerechnet haben. Denn in den früheren Folgen war das Brüderquartett aus Malcolm, Reese, Dewey und Francis trotz teils fieser Streiche immer eine eingeschworene Truppe, wenn es darauf ankam. In "Unfair wie immer" soll nun das 40. Ehejubiläum von Lois und Hal alle wieder an einen Tisch bringen. Ob die Großfamilie ihre Gräben überwinden kann, bleibt im Trailer offen.

Die Originalserie, die zwischen 2000 und 2006 ausgestrahlt wurde, war für ihre chaotische Darstellung des Familienlebens und die besondere Dynamik zwischen den Geschwistern bekannt, deren Beziehung trotz aller Reibereien stets durch eine "Wir gegen den Rest der Welt"-Mentalität geprägt wurde. Ob sich Malcolm nun mit seinen insgesamt fünf Geschwistern versöhnen kann und sich die einstmals so enge Bindung wiederherstellen lässt, bleibt abzuwarten. Fans der Serie dürfen gespannt sein, wie die Geschichte der chaotischen Familie weitererzählt wird. "Malcolm mittendrin: Unfair wie immer" startet am 10. April 2026 bei Disney+.

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Instagram / frankiemuniz4 Frankie Muniz, Justin Berfield und Christopher Masterson

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Getty Images Der Cast von "Malcolm mittendrin"

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VISUAL/ActionPress Cast von "Malcolm mittendrin"