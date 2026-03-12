Harry & Meghan "brauchen dickes Fell" für Australienreise

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) müssen sich für ihre geplante Australienreise Mitte April auf eine ganz andere Stimmung einstellen als bei ihrem letzten Besuch. Während das Paar 2018 als frischvermählte Royals mit offenen Armen empfangen wurde und riesige Menschenmengen sie willkommen hießen, könnten sie diesmal auf Gegenwind stoßen. "Ich denke, es wird viele Monarchisten und Republikaner geben, die Harrys und Meghans Besuch nicht willkommen heißen werden", erklärte ein Insider gegenüber der Daily Mail. Und vor allem steht die Frage im Raum, "warum andere Familienmitglieder nicht häufiger dort zu Besuch waren." Journalist Tom Sykes schrieb auf seinem Substack The Royalist, dass die Sussexes ein "dickes Fell" brauchen werden, wenn sie in ein Land reisen, in dem ihnen "kein warmer Empfang mehr sicher" sei.

Der Besuch könnte die andauernde Debatte über die Zukunft der Monarchie in Australien weiter anfachen. Sowohl enttäuschte Royal-Fans als auch überzeugte Republikaner könnten bei der Reise ihren Unmut zeigen. Kritiker werfen dem Paar vor, jahrelang gegen Harrys Familie geschossen zu haben, während Republikaner jeden royalen Besuch – auch von Ex-Royals – zum Anlass nehmen, die Frage aufzuwerfen, ob König Charles III. (77) weiterhin australisches Staatsoberhaupt sein sollte. Ein Sprecher der Sussexes bestätigte, dass sie im Rahmen ihrer Reise an privaten, geschäftlichen und philanthropischen Veranstaltungen teilnehmen werden. Laut Daily Mail soll Meghan zudem Interesse daran haben, in der australischen Podcast-Szene aufzutreten, möglicherweise als Gast beim "Her Best Life"-Podcast.

Der Trip nach Down Under dürfte bei Charles und Prinz William (43) für Kopfzerbrechen sorgen. Der australische Premierminister Anthony Albanese (63) hatte im September William und Prinzessin Kate (44) zu einem Besuch eingeladen, doch eine solche Reise scheint derzeit nicht in Sicht. Harry und Meghan kommen somit zuerst – was die arbeitenden Royals in ein ungünstiges Licht rücken könnte. Die letzte Australienreise des Paares fand 2018 statt, kurz nachdem Meghan ihre erste Schwangerschaft mit Archie (6) bekanntgegeben hatte. Harry sagte damals, er könne sich keinen besseren Ort vorstellen, um die Nachricht mit der Welt zu teilen. Später schrieb er in seinem Buch "Reserve", dass die Tour die Sicht seiner Familie auf Meghan verändert habe – sie hätten gesehen, wie mühelos sie royale Pflichten erfüllte. Er warnte sie damals: "Du machst es zu gut. So war es, wie alles mit meiner Mutter startete." 2020 traten sie mit dem sogenannten Megxit aus der royalen Familie aus.

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie