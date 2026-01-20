Matt Damons Ehefrau fand Ben Affleck einst süßer als ihn

Matt Damon (55) hat in der "Howard Stern Show" eine private Anekdote über seine Ehefrau Luciana Barroso (49) und seinen langjährigen Freund Ben Affleck (53) ausgepackt – und die hat es in sich. Während eines Gesprächs mit Moderator Howard Stern erklärte der Schauspieler, dass Luciana nach einem gemeinsamen Abend mit dem Film "Good Will Hunting" Ben damals attraktiver fand als ihn. Zu diesem Zeitpunkt waren Matt und Luciana erst seit "vermutlich ein paar Monaten" zusammen, wie er erzählte. Die Pointe: Lucianas beste Freundin war anderer Meinung und hielt Matt für den Süßeren. Das pikante Geständnis sorgte im Studio für Lacher – auch, weil Ben direkt neben ihm saß.

Matt schilderte, wie die Erinnerung bei einem Treffen mit der Highschool-Freundin seiner Frau wieder hochkam. "Ich glaube, ich hatte ihre beste Freundin aus der Highschool kennengelernt und dabei kam heraus, dass die beiden zusammen 'Good Will Hunting' gesehen hatten", sagte er in der Sendung. Die Freundinnen hätten damals nach dem Film ihre Favoriten gekürt: Luciana stimmte für Ben, die Freundin für Matt. Ben, der gemeinsam mit Matt in der Show zu Gast war, nahm die Geschichte sportlich und konterte trocken, er habe bei Luciana nie echte Flirt-Signale wahrgenommen: "Also denke ich, dass irgendetwas, das ich nicht bemerkt habe, das schnell zunichtegemacht hat", sagte er lachend.

Heute spielen solche alten Schwärmereien im Leben von Matt und Luciana keine Rolle mehr. Der Schauspieler und die frühere Barkeeperin lernten sich 2003 in Miami kennen, heirateten 2005 standesamtlich in New York und haben inzwischen drei gemeinsame Töchter, mit denen sie weitgehend zurückgezogen leben. Matt spricht in Interviews immer wieder davon, wie wichtig ihm ein möglichst normales Familienleben ist und dass er seine Kinder so gut wie möglich aus der Hollywood-Blase heraushalten möchte. Die innige Freundschaft zwischen Matt und Ben, die seit Jahrzehnten besteht, wird auch durch solche scherzhaften Geständnisse nicht beeinträchtigt – so sind sie auch weiterhin eines der sympathischsten Duos in der Traumfabrik.

Getty Images Matt Damon mit seiner Ehefrau Luciana Barroso

IMAGO / NurPhoto Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Matt Damon mit seiner Ehefrau Luciana im Oktober 2021