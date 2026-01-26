Trennung von Bradley? Olivia Attwood durchlebt schwere Zeit

Olivia Attwood (34) hat sich erstmals vorsichtig zu den anhaltenden Trennungsgerüchten um ihre Ehe mit Bradley Dack geäußert – und zeichnet dabei ein Bild von Erschöpfung und grauen Tagen. In ihrem wöchentlichen Kiss-FM-Podcast "Sunday Roast" mit Co-Host Pete Wicks (37) sprach die Reality-TV-Bekanntheit am Sonntag darüber, wie zäh sich der Januar anfühle. "Ich bin eigentlich ein bisschen müde heute. Diese Woche hat sich so lang angefühlt. Dieser ganze Monat fühlt sich an, als würde er nie enden", gab Olivia zu, als Pete nach ihrem Befinden fragte. Das Timing ist brisant: Online kochen die Spekulationen hoch, das Paar habe eine Auszeit eingelegt, und Fans bemerkten, dass Olivia ihrem Ehemann auf Instagram nicht mehr folgt.

Pete wies im Gespräch darauf hin, dass kürzlich der sogenannte "Blue Monday" – angeblich der deprimierendste Tag des Jahres – gewesen sei. Olivia stimmte zu und erklärte, sie habe momentan einfach "blaue Tage". Ihre Worte, gepaart mit den Vermutungen über eine Ehekrise, lassen viele Fans aufhorchen. Das Paar stand immer wieder im Rampenlicht, zuletzt durch die Reality-Serie "Olivia Marries Her Match", die die Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit zeigte.

Erst am Wochenende hatten britische Medien berichtet, dass Olivia und Bradley sich nach rund zwei Ehejahren eine Auszeit voneinander genommen haben. Der Grund: ein angeblicher "Vertrauensbruch" auf der Seite des Fußballers, wie mehrere Insider zitiert wurden. Freunde schilderten, die Moderatorin sei "am Boden zerstört" und wolle vorerst Abstand gewinnen. Ein Sprecher von Olivia lehnte laut Daily Mail eine Stellungnahme ab, das Umfeld von Bradley äußerte sich zunächst nicht.

Getty Images Olivia Attwood und Bradley Dack bei der ITV Palooza am 23. November 2021

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood backstage bei "X Factor Celebrity" in London, 16. November 2019

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood bei den National Television Awards 2021 in London