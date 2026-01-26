"Pfadfinderin": Jürgen Milski schießt gegen Dschungel-Ariel

Ariel sorgt im aktuellen Dschungelcamp für Wirbel – allerdings weniger durch beeindruckende Leistungen als durch ihre nervenaufreibenden Abbrüche. Bereits zweimal musste die Kandidatin zur Dschungelprüfung antreten und beendete beide Male die Herausforderungen ohne einen einzigen Stern. Bei ihrer jüngsten Prüfung, die sie schon nach wenigen Sekunden abbrach, ließ sie ihre Mitcamper erneut hungrig zurück. Die Aufregung um die Reality-TV-Bekanntheit bleibt jedoch nicht auf das Camp beschränkt: Unter einem Beitrag von Promiflash im Netz meldete sich nun Jürgen Milski (62) zu Wort, der für seine direkte Art bekannt ist.

Jürgen gilt durch seine Teilnahme an der Show Big Brother als Reality-TV-Urgestein und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. In seinem Kommentar macht er sich vor allem über Ariels Performance lustig: "Frau Pfadfinderin scheint bei den Dschungelprüfungen auf neue Rekorde aus zu sein: schnellster Abbruch, lautester Schrei, größte Fehleinschätzung, am wenigsten Sterne." Die bissige Nachricht blieb im Netz nicht unbemerkt und sorgte für zahlreiche Reaktionen, von Zuspruch bis Empörung. Fans der Show scheinen darüber geteilter Meinung zu sein, ob Ariel wirklich ihrer Rolle gerecht wird – oder vielleicht eher das Camp an ihre Grenzen bringt.

In der aktuellen Dschungelprüfung zeigte Ariel erneut Nerven. Kaum hatte sie den "Wo-Kabel-Test"-Prüfungsbereich betreten und wurde von Krabbeltieren umschwärmt, rief sie panisch: "Oh Gott, Hilfe – ach du Scheiße." Moderator Jan Köppen (42) mahnte nur knapp: "Mund zu." Auch Sonja Zietlow (57) legte nach: "Sie kann mit geschlossenem Mund schreien." Am Ende reichte der Mut nur für wenige Sekunden, bevor Ariel abbrach und das Camp ohne einen einzigen Stern zurückließ. "Ich habe Panik bekommen und abgebrochen", gestand die Reality-TV-Bekanntheit ihren Mitcampern, während im Lager Enttäuschung und Kopfschütteln überwogen.

Collage: Christoph Hardt / Future Image / ActionPress, RTL Collage: Jürgen Milski und Ariel, Realitystars

Imago Jürgen Milski zu Gast beim RTL-Spendenmarathon zum 30. Geburtstag in Köln-Deutz, 2. Spendentag, 21.11.2025

RTL Ariel im Dschungelcamp, Tag 3