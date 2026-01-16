Matt Damons Tochter Gia macht sich über ihren Papa lustig

Matt Damon (55) hatte einen besonderen Premierenabend in New York City, als er seinen neuen Film "The Rip" vorstellte. An seiner Seite waren nicht nur sein langjähriger Freund und Filmpartner Ben Affleck (53), sondern auch seine Ehefrau Luciana und ihre Töchter. Doch für den unterhaltsamsten Moment sorgte seine 17-jährige Tochter Gia. Während Matt und Ben Seite an Seite für die Fotografen posierten, musterte Gia die Haltung ihres Vaters kritisch, mit nach vorne geneigtem Oberkörper und aufgepumpten Armen, bevor sie ihn nachahmte. Mit breiten Schultern und gespieltem Ernst fragte sie ihn: "Warum stehst du denn so?" Die Szene wurde auf der Plattform X geteilt und zeigt Matt lachend und entspannt auf die freche Aktion seiner Tochter reagierend.

Ben würdigte auf dem Event die Qualitäten seines langjährigen Freundes. Im Gespräch mit Us Weekly schwärmte er von ihrer jahrzehntelangen Freundschaft und lobte Matt als großartigen Vater und Schauspieler. Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Jugend und wurden durch ihren gemeinsamen Film "Good Will Hunting" im Jahr 1997 zu Superstars. Eine lustige Anekdote teilte das Duo kürzlich in der "Howard Stern Show": Luciana, Matts heutige Ehefrau, hatte damals nach dem Schauen von "Good Will Hunting" zunächst Ben für den attraktiveren der beiden gehalten. Erst nach einigen Monaten Beziehung gestand sie Matt dies, was der Freundschaft der beiden Schauspieler jedoch keinen Abbruch tat.

Erst vor wenigen Tagen sprachen Matt und Ben in einem humorvollen Video, das Netflix auf YouTube veröffentlichte, offen über die Geheimnisse ihrer jahrzehntelangen Freundschaft. Die beiden Schauspieler frotzelten dabei liebevoll über ihre Kindheit in Cambridge und bezeichneten sich selbst als "ziemlich seltsame Kinder". Matt sagte: "Wir waren beide besessen davon, Filme zu machen." Ben ergänzte augenzwinkernd, dass das in ihrer Heimatstadt eigentlich "gar keine Option" gewesen sei. Ihren Erfolg führen sie nicht zuletzt auf ihre enge Verbindung zurück. "Ich denke, wir hatten Glück, keine Freundschaft zu haben, die in Konkurrenz verwurzelt ist", erklärte Ben und betonte, wie selten das in der Branche sei.

Getty Images Isabella Damon, Luciana Barroso, Matt Damon, Gia Damon und Stella Damon bei der Premiere von "The Rip" in New York, Januar 2026

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon, Hollywoodstars

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei der Weltpremiere von "The Rip" im Alice Tully Hall in New York City, Januar 2026