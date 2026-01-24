Selten: Matt Damon spricht über Erziehung seiner Kinder

Matt Damon (55) gewährt seltene Einblicke in sein Familienleben – und das mit rührenden Worten. Im Podcast "New Heights" spricht der Schauspieler darüber, wie er seine vier Mädchen gemeinsam mit Ehefrau Luciana Barroso (49) großzieht und was Erziehung für ihn bedeutet. Der Hollywoodstar erklärte, Kinder kämen mit einer eigenen Seele auf die Welt und blieben in ihrem Wesen erkennbar, egal wie alt sie werden. "Die Erziehung ist sehr wichtig, man wird dabei helfen, aber sie sind wirklich sofort, wer sie sind", ist er sich sicher.

Matt und Luciana haben drei gemeinsame Töchter: Isabella, Gia und Stella. Tochter Alexia brachte Luciana bereits in die Beziehung mit. Die vier Mädchen sind mittlerweile im Teenager- bis Erwachsenenalter. Bis heute bleibt Matt jedoch ein liebevoller Vater, der wehmütig dabei zuschaut, wie seine Sprösslinge langsam flügge werden. "Meine Tochter hat sich das Schlüsselbein gebrochen und heute Morgen hat sie sich für die Schule fertig gemacht. Sie ist 17 und hat mich gebeten, ihr die Haare zu bürsten. Ich habe [es] gemacht und Mann, ich hatte ihr seit acht, neun Jahren nicht mehr die Haare gebürstet", schildert er emotional.

Matt lernte seine Frau Luciana im Jahr 2003 kennen. Während er in Miami den Film "Unzertrennlich" drehte, besuchte er eines Abends eine Bar im Viertel South Beach. Dort fiel ihm die schöne Frau hinter der Bar auf – es war Luciana. Er sprach sie an und fand sich schnell selbst hinter der Bar wieder, wo er gemeinsam mit der gebürtigen Argentinierin Drinks ausschenkte. Im Jahr 2005 gaben sie sich das Jawort.

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Getty Images Isabella Damon, Luciana Barroso, Matt Damon, Gia Damon und Stella Damon bei der Premiere von "The Rip" in New York, Januar 2026

Getty Images Matt Damon und seine Ehefrau Luciana Barroso, Met Gala 2024