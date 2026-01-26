Kino-Date & Co.: Ist sie Gigi Birofios neue Flamme?

Neues Liebesgeflüster um Luigi Birofio (26): Der Realitystar wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit derselben Begleitung gesichtet und heizt damit die Gerüchteküche an. Jetzt der nächste Hinweis – ein Kinoabend, festgehalten in seiner Instagram-Story. Zu sehen sind die Leinwand, Popcorn, ein Getränk und die Hand der Unbekannten. Ort und Zeitpunkt verriet Gigi nicht, doch das Timing war eindeutig: Die Story ging am selben Abend online, an dem die beiden gemeinsam unterwegs waren. Namen nannte er erneut keinen.

Aufmerksame Fans wollen die Frau sofort erkannt haben: Hinter der zarten Hand mit funkelnder Maniküre soll Influencerin Eileen Sziv stecken. Der entscheidende Wink kam prompt von ihr selbst. Sie repostete Gigis Kino-Schnappschuss in ihrer eigenen Story und ließ das Bild unkommentiert für sich sprechen. Schon zuvor hatte Gigi ähnliche Ausschnitte geteilt, stets ohne das Gesicht seiner Begleitung zu zeigen. Auch diesmal gibt es keinen gemeinsamen Selfie-Beweis, kein geteiltes Foto aus der Reihe, keine Caption, die Klarheit schafft. Was zwischen den beiden läuft und wie ernst es ist, ist weiterhin offen.

Gigi, der bereits in zahlreichen Reality-Formaten am Start war, teilt sein Privatleben trotz öffentlicher Präsenz gern selektiv im Netz. Wenn es um Dates geht, zeigt der Realitystar oft nur Ausschnitte: ein Detail hier, ein kleiner Moment da. Eileen wiederum pflegt eine enge Bindung zu ihrer Community und teilt regelmäßig Alltagsmomente, reagiert auf Fragen und lässt ihre Follower an spontanen Ausflügen teilhaben. Im Bekanntenkreis gilt Gigi als jemand, der Unternehmungen spontan plant und gern in Gesellschaft ist. Genau diese Mischung aus Nähe und Geheimnis dürfte den Reiz der aktuellen Story rund um den Kinoabend noch vergrößern.

Anzeige Anzeige

Paramount+ Gigi Birofio, "Germany Shore"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi teilt einen Eindruck seines Kino-Dates, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / eileensziv Eileen Sziv repostete Gigis Kino-Story